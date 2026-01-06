指甲冒出「白點」不是缺鈣！醫揭健康警訊：快補充4類食物

記者鄭玉如／台北報導

指甲冒出白點不一定缺鈣，多因微小創傷所致；若反覆出現恐是缺鋅。（示意圖／PIXABAY）

指甲上出現白點，並非代表身體缺鈣。營養醫學專家劉博仁提到，點狀白甲最常見原因是「微小創傷」，不過若是反覆出現，且排除外傷因素，可能與缺乏「鋅」有關，建議多補充海鮮、南瓜籽、牛肉，指甲若變脆或薄，則是蛋白質攝取不足、缺乏造血營養素或硒。

劉博仁在臉書粉專指出，發表於《Podiatry Today》的一篇回顧性文章顯示，點狀白甲最常見原因是「微小創傷」，如敲鍵盤太大力、做家事碰撞到指根，白點若是反覆出現，排除外傷因素，可能與缺鋅有關，鋅是人體修復細胞、合成蛋白質的關鍵，體內的鋅一旦不足，指甲的角質化過程會出現異常並形成白點。

廣告 廣告

而指甲表面摸起來一條條像「鐵軌」的直線，或是指甲變脆、變薄，則與「老化」有關，若年輕或中年就已出現紋路，顯示身體缺乏營養素，首先是「蛋白質」，指甲主要成分是「角蛋白」，長期飲食清淡、少吃肉、腸胃吸收功能不佳，身體沒有足夠的胺基酸原料來製造指甲，就會變粗糙、有紋路、容易斷裂。

再者是缺乏「造血營養素」，體內鐵與B12不足，導致末梢血液循環的帶氧量下降。指甲床一旦缺氧和營養不良，生長速度變慢、紋路加深，指甲顏色較蒼白。最後是「硒與甲狀腺健康」，硒是維持甲狀腺功能正常的關鍵元素，而甲狀腺素掌管代謝快慢，當硒不足影響甲狀腺功能，指甲容易變脆弱、變形或生長緩慢。

劉博仁提醒，指甲反覆出現異狀，其實是健康訊號，平時可透過飲食初步調整。以小白點為例，補充含鋅的食物，例如海鮮、南瓜籽、牛肉，針對垂直紋路與易斷，應確保每餐都有足夠的「優質蛋白質」（豆魚蛋肉類），並適量攝取巴西堅果（富含硒）、紅肉與深綠色蔬菜（補鐵與B群），有助於指甲恢復平滑與強韌。

更多三立新聞網報導

史上最貴！馬年紀念套幣「漲3成」飆至2450元 央行揭預購日期、方式

男腹脹、易累確診「癌王」！拖半年慘了 醫示警：60天大2倍

尾牙辦在何時最好？上班族喊「1時段」最讚 過來人揭密：假日很崩潰

砧板別掛牆上！譚敦慈揭「1招」除霉：用熱水洗恐更髒

