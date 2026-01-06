指甲出現「小白點」非缺鈣！醫揭真相：鋅不足才是主因

許多人發現指甲出現小白點時，第一反應就是「缺鈣」，但營養功能醫學專家劉博仁指出，這其實是流傳已久的誤會，這些訊號通常與鈣無關，反而是身體暗示缺乏鋅。

指甲上若白點反覆出現且排除外傷因素，文獻與臨床經驗都指向同一結論，這與鋅的缺乏高度相關。（圖／Photo AC）

劉博仁表示，指甲上的小白點在醫學上稱為「Leukonychia」，根據2024年9月發表於《Podiatry Today》的回顧性文章〈指甲變化與營養:我們現在知道什麼?〉指出，點狀白甲最常見原因是微小創傷，例如敲鍵盤太大力或做家事碰撞到指根。

劉博仁說明，若白點反覆出現且排除外傷因素，文獻與臨床經驗都指向同一結論，這與鋅的缺乏高度相關。鋅是人體修復細胞、合成蛋白質的重要推手，當體內鋅不足時，指甲的角質化過程就會出現異常而形成白點。

身體沒有足夠胺基酸原料製造指甲，表面就會變粗糙、出現紋路甚至容易斷裂。（圖／pxhere）

劉博仁也提到，患者常詢問指甲表面像鐵軌的直線垂直脊紋，或指甲變脆、變薄的問題。他指出，這雖與老化有關，但若在年輕或中年時期就出現明顯紋路，通常暗示三個關鍵營養缺口，包括蛋白質攝取不足、造血營養素缺乏，以及硒與甲狀腺健康問題。

劉博仁解釋，指甲主要成分是角蛋白，若長期飲食清淡、肉吃太少，或腸胃吸收功能不佳，身體沒有足夠胺基酸原料製造指甲，表面就會變粗糙、出現紋路甚至容易斷裂。當體內缺鐵或維生素B12時，末梢血液循環帶氧量下降，指甲床因缺氧和營養不良，生長速度變慢，紋路會加深，顏色也會較蒼白。

劉博仁建議，針對小白點可補充鋅，生蠔與牡蠣是鋅含量冠軍。（示意圖／Pixabay）

劉博仁建議，針對小白點可補充鋅，生蠔與牡蠣是鋅含量冠軍，若不吃海鮮，南瓜籽、牛肉也是好選擇。針對垂直紋路與易斷問題，應確保每餐都有足夠優質蛋白質，同時適量攝取巴西堅果、紅肉與深綠色蔬菜，能幫助指甲恢復平滑與強韌。

劉博仁提醒，雖然指甲能提供初步線索，但功能醫學強調客觀數據。若調整飲食後問題依然存在，或伴隨落髮、疲勞等症狀，建議不要盲目購買保健食品，應透過微量元素檢測或功能醫學代謝分析，直接看血液數據顯示缺了什麼、缺多少，才能精準補足缺口。他也提醒，指甲更新週期約需半年，給身體時間與正確營養，就能重新長出健康光澤。

