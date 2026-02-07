指甲剪尾端小孔用途曝光 網驚：無法用同樣眼光看它了

指甲剪尾端的小孔其實是一個非常實用的設計。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





你知道指甲剪尾端的小孔是做什麼用的嗎？近期，一名國外女子在社群平台分享自己的經驗，表示婆婆發現她完全不知道指甲剪上的小孔用途時，竟笑個不停。這件事引起她好奇，決定在網路上向網友詢問。不過，雖然留言討論熱烈，不少人提出猜測，但仍沒有人說出正確答案。

根據外媒《New York Post》報導，一名女子在臉書發文寫道：「我婆婆看到我完全不知道，指甲剪上那個小洞是做什麼的時候笑個不停。現在我在想……是不是只有我不知道？」貼文曝光後，迅速吸引大批網友討論，大家各自分享自己的猜測。有網友開玩笑說：「是用來收腳指甲屑的嗎？」也有人推測：「也許是放牙線的地方？」留言中充滿逗趣與好奇，卻沒有人真正知道這個小洞的用途。

指甲剪尾端小孔用途

事實上，指甲剪尾端的小孔是一個非常實用的設計，它主要是為了方便將指甲剪掛在其他物品上。使用者可以利用環、繩子或掛鉤，將指甲剪固定在鑰匙圈、盥洗包或旅行袋上。由於指甲剪體積小而容易弄丟，這個小小的設計可以有效幫助使用者妥善保管，特別是在旅行或外出時，避免遺失。

廣告 廣告

有趣的是，有些指甲剪甚至附有小珠鍊，讓使用者可以快速掛上或拆下，非常便利。當網友們知道這個小孔的真正用途後，不少人感到十分驚訝，有人表示：「我再也無法用同樣的眼光看指甲剪了。」另一人則說：「是時候把它掛在鑰匙上了！」

指甲剪的歷史

此外，指甲剪並非現代才有的工具。現代指甲剪的雛形可以追溯到1875年，當時弗格蒂（Valentine Fogerty）在美國申請了第一個槓桿式指甲剪專利。在此之前，人們通常使用小刀或水果刀修剪指甲，操作不僅麻煩，也不太安全。

到了1881年，海姆（Eugene Heim）與梅茲（Celestin Matz）對夾鉗設計進行改良，形成了今日大家熟知的槓桿式指甲剪款式，其中也包含了尾端的小洞設計。這項設計雖然不起眼，卻具有實際功能，是經過長時間演化與改良的成果。

更多東森新聞報導

伊朗對抗議者施酷刑！囚犯遭輪暴、電擊私處、拔指甲

螺螄粉吃到「指甲、菸蒂」 廠商只願賠100元惹眾怒

女初嘗禁果險喪命！下體大出血 他指甲太髒、帶戒指惹禍

