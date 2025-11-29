指甲有黑線恐是癌？醫師解答：「1種情況」才要擔心

當指甲突然出現黑線，不少人會聯想到健康警訊，甚至擔心罹癌。醫師指出，其實指甲黑線多數情況是良性變化，不必過度恐慌，有1種情況才需警覺。

指甲出現黑線是什麼原因？多數屬於良性

日常生活中，當你無意間發現指甲上出現一條黑線或黑點，是否曾被突如其來的變化嚇得心驚膽跳？家醫科醫師陳欣湄指出，網路資訊紛雜，不少人一查就看到「黑線可能是肢端黑色素瘤」的說法，導致心中充滿焦慮與恐慌。她提醒，雖然指甲黑線可能與某些疾病有關，但大多數情況其實是良性的變化，無需過度驚慌。

陳欣湄醫師表示，指甲上的黑線最常見的原因，是單純的瘀青。當指甲遭受碰撞或擠壓時，底下可能出現瘀血，形成看似黑斑或黑線的痕跡。這類瘀青會隨著指甲生長逐漸往上推移、最終消退，只要觀察到變化持續往前移動，就不需太過擔心。

指甲長痣也會變黑！出現這特徵別輕忽

另一種可能是指甲內部長了一顆痣，這也可能造成一條黑色的縱向線條。然而，並非所有黑線都能掉以輕心，陳欣湄醫師提醒，若發現黑線的顏色濃淡不一，或寬度大於0.3公分，就應提高警覺。這時建議尋求皮膚科醫師進一步檢查，以釐清是否有惡性病變的可能。

陳欣湄醫師強調，指甲變化不必一見黑就驚，冷靜觀察其形狀與變化趨勢，才是保護健康的第一步。

