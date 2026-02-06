指眷改條例為特定個案修法 卓榮泰表態不副署

針對台北大安區慈仁八村住戶遷移爭議，立法院日前在在野黨多數優勢下，三讀修正通過《國軍老舊眷村改建條例》第3條條文，刪除了原本民國69年12月31日以前興建完成軍眷住宅的定義，改為《眷改條例》公布施行（民國85年2月5日）前興建完成的軍眷住宅，且有改建的必要。

面對10天的公布期限屆滿，行政院長卓榮泰6日表態「不副署」，強調修法已嚴重侵犯了行政院依照《憲法》形成施政計畫的權力。

行政院長卓榮泰表示，「這明顯違反了平等的原則，更無視於已經確定的司法判決，我決定不予副署。」

民國100年，高等軍事法院檢察署認定，慈仁八村與「軍眷住宅」要件不符，認為列入改建違反原本《眷改條例》的規定；後續不僅行政院駁回眷戶所提出的訴願，民國104年最高行政法院判決敗訴定讞，民國105年、108年大法官也決議不受理釋憲案。

行政院強調，修法不僅無視判決，更將增加老舊眷村改建基金財務負擔。但國民黨立委羅智強則回應，當初花了5億元蓋的萬隆新舍成為了「蚊子舍」，每年還要花1200萬元公帑維護，《眷改條例》的修正是為了解決歷史共業。

提案立委羅智強表示，慈仁八村是現存國防部主管的最後一個眷村，修法就是要讓這50戶可以順利遷移到已經蓋好15年的萬隆新舍，沒有存在所謂的改建問題。

台北市大安區黎孝里里長方丁輝說：「在大概10幾年前，有些住戶那時候有來跟我講說：『里長，我們要搬家了』，他們有分配到萬隆。慈仁八村是5層樓的建築物，有些人現在上了年紀，不是那麼好爬樓梯。」

當地里長透露居民們的期盼，國民黨立院黨團呼籲行政院懸崖勒馬；民眾黨團喊話卓院長，若認為窒礙難行，應循正常程序提出覆議。

民眾黨立委林清龍批評，「直接由賴清德總統不公布、不副署，這不是獨裁、什麼叫做獨裁？」

民進黨立委吳思瑤則認為，「立法院不應當成違法院、違憲院。我們已經多次強調，憲法解釋793號很清楚的說明，立法者不能為單一個案來立法。」

民進黨團認為，最一開始《眷改條例》民國85年立法施行，當時國民黨政府把「屋齡7年」的慈仁八村列入改建範圍才遭到檢舉，國防部才撤銷慈仁八村的遷建資格。民進黨團強調，支持行政院「不副署」的決定。