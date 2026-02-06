指眷改條例造成財政負擔！卓榮泰決定「不副署」：嚴重侵害施政計劃

立法院1月16日三讀通過《國軍老舊眷村改建條例》修正案，將老舊眷村定義時限從民國69年大幅放寬到民國85年，並新增「且有改建之必要」條款。行政院長卓榮泰今（6）日表示，此次修法明顯違反了平等的原則，同時對（國軍）老舊眷村改建基金財務也造成負擔，為了捍衛《憲法》的平等原則跟權力分立原則，本人決定不予副署。

卓榮泰說，立法院這次針對「國軍老舊眷村改建條例」的修正，是完全針對一個特定個案所為的一個修法動作，明顯違反了平等的原則，更無視於已經確定的司法判決，同時對（國軍）老舊眷村改建基金財務也造成負擔。

廣告 廣告

卓榮泰進一步說明，更嚴重的是，侵犯了行政院依照憲法形成施政計畫，而且編列跟提出預算的專屬權，為了捍衛《憲法》的平等原則跟權力分立原則，本人基於《憲法》賦予行政院院長的副署權，所以決定這次的「國軍老舊眷村改建條例」修正，決定不予副署，這是一個重大的決定。



更多風傳媒報導

