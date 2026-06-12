指示向北韓投放無人機涉犯「利敵罪」 尹錫悅遭判30年

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南韓前總統尹錫悅，涉嫌在2024年期間打算對北韓投放無人機，企圖製造兩韓衝突，為實施戒嚴製造藉口，遭判30年有期徒刑。

南韓前總統尹錫悅，因為涉嫌在擔任總統期間，指示軍方向北韓投放無人機，企圖製造兩韓之間的動亂，南韓首爾中央地方法院今（12）日宣判，判處尹錫悅30年有期徒刑。而與尹錫悅一同被列為被告的前南韓國防部長金龍顯，與前反間諜司令呂寅兄，則分別遭判刑30年和15年。（葉柏毅報導）

綜合南韓媒體報導，首爾中央地方法院認定，尹錫悅在2024年，為了想替宣佈「緊急戒嚴令」尋找正當名義，曾經在當年10月指示南韓軍方，向北韓首都平壤投放無人機，企圖刺激平壤採取軍事回應；南韓檢方並指控尹錫悅和金龍顯，在指示投放無人機相關過程中涉及濫用職權，構成了「一般利敵罪」和「濫用職權罪」等罪名，因此求處尹錫悅30年有期徒刑。

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檢方指控尹錫悅在2024年執政期間，特別是在當年的10月到11月，試圖透過向北韓投放無人機挑釁北韓，一旦北韓有所回應，就可以「偽造戰時狀態」，藉此發佈戒嚴，檢方指控尹錫悅這種做法，已經嚴重損害國家安全。

儘管尹錫悅的律師團全盤否認指控，聲稱當時打算向北韓投放無人機，是為了因應北韓當時不斷對南韓投放「垃圾氣球」，屬於正當防衛，並痛批檢方的說法是「憑空捏造的小說」，但顯然辯方的說法，不被法官採信，法官還是傾向於站在檢方那邊，因此判處尹錫悅有期徒刑30年。

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