指紋全都錄！中國12口岸開放台灣人「刷臉」通關 國台辦這麼說

2025年11月5日，中國12處對外開放口岸推行智慧通關新措施，旅客在廣東橫琴口岸首次使用「刷臉」通關功能。翻攝自澳門警察總局微信公眾號



中國上週起在福建廈門等12個對外開放口岸推廣應用智慧通關，並將通行人員範圍擴大至持台胞證的台灣民眾。國台辦今日（11/12）宣稱，這進一步提升出入境旅客的通關便捷度，也見證兩岸人員往來從「個案審批」到「快捷通關」再到「智慧通關」的時代跨越。

國台辦發言人陳斌華在例行記者會上表示，本月5日起，中國國家出入境管理部門在廈門高崎國際機場、五通客運碼頭等12個對外開放口岸推廣應用智慧通關，同時將智慧通關通行人員範圍擴大至持5年有效「台灣居民往來大陸通行證」（俗稱「台胞證」）的台灣民眾。

廣告 廣告

陳斌華宣稱，與原有的快捷通道通關需要「取證、刷證、收證」等多個步驟相比，現在能夠直接「刷臉」通關，進一步提升了出入境旅客的通關便捷度。

作為大陸最大的對台海港客運口岸，五通客運碼頭也在當天迎來首批透過「刷臉」通關的台灣民眾。陳斌華指出，自2001年1月2日金廈「小三通」客運航線啟航以來，每年客運量從最初的2萬多人次，增長到2024年的超過125萬人次，見證兩岸人員往來從「個案審批」到「快捷通關」再到「智慧通關」的時代跨越。

中國官媒央視新聞報導，「刷臉」通關政策主要針對來往港澳台的「常旅客」，且同意採集核驗面相、指紋等資訊用於出入境邊防查核驗者，可選擇使用開放口岸出入境邊防檢查現場智慧快捷通道「刷臉」通行。

據中國出入境管理局介紹，在過去深圳市深圳灣口岸、珠海市拱北口岸實施「刷臉」通關的基礎上，此批新增範圍還將在上海虹橋機場，廈門高崎機場、五通碼頭，廣州琶洲客運港、南沙客運港，深圳皇崗、羅湖、蓮塘、福田、文錦渡，珠海橫琴、港珠澳大橋等口岸推廣應用。

更多太報報導

勞部編預算赴明年APEC峰會 洪申翰：盼中國秉持開放心胸 勿威脅正常交流

高市提「台灣有事」涉日本存亡 國台辦：挑戰中國核心利益

當台灣女婿1年 被問台海衝突挺哪邊？薄瓜瓜罕見回應了