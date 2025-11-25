指紋建檔 失智長者失蹤一夜 大同暖警助回家

圖說：臺北市大同分局寧夏路派出所警員林庭萱、李威儀。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大同分局寧夏路派出所巡佐林鳳源、警員李威儀、林庭萱日前擔服巡邏勤務時，接獲熱心民眾報案稱民權西路上有一名疑似失智老人需警協助，員警立即趕赴現場。

員警抵達現場後，發現一名老太太神情疲憊坐在地上，見警方前來，不斷露出善意的微笑，卻無法順利表達正確身分及住址，員警遂先將老太太送回派出所安置休息並進一步查證身分。經警方提供茶水並耐心關懷詢問，終於拼湊出老太太的真實身分，也查出老太太昨晚便走失，家人急忙在深夜報警通報失蹤人口協尋。

MEITU 20251125 150029990

經警方聯繫其家屬，家屬到所後雖感到找回母親的喜悅卻也憂心忡忡地表示母親患有失智症，非常擔心日後會再發生走失情形，警方建議可申請指紋建檔，以利走失時協助返家，家屬得知訊息後十分欣喜，當下立即由偵查隊鑑識人員偵查佐林伯賢協助其母親數位化指紋建檔，家屬對警方積極熱心的服務態度表示肯定與感謝。

大同分局表示，本市失智者、身心障礙者、疑似患有精神疾病者、易走失者或有需求者，可由本人、家屬或監護人向警察局鑑識中心或各分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，另市立聯合醫院、關渡醫院、三軍總醫院、馬偕醫院、臺北醫學大學附設醫院與等八家醫療院所之失智共同照護中心，亦有提供失智個案自願指紋捺印服務，惟需家屬陪伴及事先預約，多一份檔案、多一份安心，俾利幫助迷途者，能即時身份辨識，協助平安返家，減少家人擔憂。