指美國提高南韓關稅「殺雞儆猴」包含被在野掌控台灣國會！許美華：受益最大傳產業者自己救自己跟藍白對抗！

韓國國會未通過韓美貿易協議，美國總統川普將關稅提高至25%，科技專家許美華今（27）日表示，這是殺雞儆猴，做給不識相的其他所有人看，包括被藍白掌控的台灣國會；她並呼籲受益最大的傳產族群，自己站出來跟藍白對抗吧，「自己的產業自己救，不要等到為時已晚再來哭天搶地，沒有人會同情你們的。」

「大家都看到了吧？因為南韓國會拖延擺爛，川普直接把韓國關稅從15%加到25%！」許美華今日在臉書發文表示，去年7月30日談好的韓美15%協議，南韓國會拖到現在都還沒通過，川普火大，直接發文點名南韓汽車、木材、藥品和其他所有互惠商品，關稅從15%提高到25%。

許美華再說，一早起來收到「surprise」的南韓青瓦台大驚，李在明已經緊急派特使直飛華府了。川普拿南韓祭旗，威嚇效果當然不是只對南韓，「也是殺雞儆猴，做給不識相的其他所有人看，包括被藍白掌控的台灣國會。」

許美華並說，再複習一次，台灣談到的台美關稅協議，條件比南韓還要好，「15%不疊加，比照競爭對手日韓歐盟；台灣成為全世界第一個在美國232國安條款下，拿到包括半導體戰略產業的最惠國待遇；更重要的是，之前因為沒有簽FTA、陷入困境的台灣傳統產業，20-25%的高關稅一次通通降到15%，跟日韓拉齊。」

許美華直言，不用有小叮噹的時光機，她現在就可以告訴大家：「這次台美關稅協議，就是台灣一次拯救傳統產業、半導體再次整軍升級，千載難逢的歷史機遇。」台灣不是一直說好想贏韓國嗎？現在機會來了！

許美華呼籲，再說一下，這次台美關稅談判，受益最大的傳產族群，自己站出來跟藍白對抗吧；自己的產業自己救，不要等到為時已晚再來哭天搶地，沒有人會同情你們的，「至於台灣國會，所有阻擋這次台美最惠國關稅協議跟國防預算的藍白立委，都是台灣的歷史罪人，地獄等著你們。」

