指花蓮高齡化、地震頻繁建物存隱憂 魏嘉賢向縣府提3建議 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

根據資料統計，花蓮縣65歲以上人口比例超過20%，已邁入超高齡化社會，加上地震頻繁危老建築年久失修。對此，花蓮縣議員魏嘉賢今（29）日向花蓮縣府提出3大具體建議，並指出許多長輩獨居或移居安養機構後，原有老舊房屋因無力修繕而閒置，花蓮地震頻繁，這些年久失修的建築物潛藏公共安全風險，縣府應積極介入處理，避免影響鄰里安全。

魏嘉賢表示，高齡化是花蓮不可迴避的現實，許多早期建造的房屋隨著屋主年邁，逐漸面臨結構老化問題。地震後的紅黃單建物尚未完全改善，若再疊加閒置老屋，恐成為社區隱憂。雖然產權屬私人，但公共安全是縣府責任，不能坐視不管。

廣告 廣告

魏嘉賢分析，這些老舊建築若長期無人管理，可能影響市容、衛生與防災，為避免問題惡化，他向縣府提出3項具體建議。第一，強化老舊建築列管機制，整合民政、建設與警政系統，盤點高齡屋主或長期閒置房屋，優先列管結構危險者。針對紅黃單建物或潛在風險屋，限期要求改善，必要時縣府可依《建築法》代為處理，並追償費用。

第二，推動危老建築修繕與拆除補助，爭取中央「危老重建條例」與「老宅延壽補助」資源，縣府加碼專案補助，協助無力修繕的高齡屋主或繼承人拆除危險建物。拆除後空地可輔導綠化為社區公園或臨時停車場，並給予地價稅減免，改善社區環境。

魏嘉賢再提，第三，活化閒置房屋為社會住宅，花蓮縣府可利用內政部「包租代管」機制，對於結構安全的閒置老屋，由縣府協助修繕後，轉租給返鄉青年、弱勢家庭或社宅使用，讓房屋重新有人氣，帶動社區活力。

「高齡化帶來挑戰，但也是轉機。」魏嘉賢強調，縣府若及早規劃，不僅能化解潛在風險，還能讓花蓮成為宜居城市典範。未來也將提出更多具體的政策與建議讓花蓮能夠越來越好。

照片來源：魏嘉賢辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

聯手Duncan、李彥璟限量版春聯引話題 魏嘉彥歡迎民眾索取

花蓮教育處寒假續辦午食券 翁書敏：近4千名學生受惠

【文章轉載請註明出處】