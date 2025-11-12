指萬榮北岸堤防破口釀災 徐榛蔚邀林元鵬現勘商討災後速復原
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導
受到鳳凰颱風侵襲，花蓮多地淹水釀災，花蓮縣長徐榛蔚今（12）日邀水利署長林元鵬親赴萬榮鄉、鳳林鎮等多地勘災。徐榛蔚表示，花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪北岸上游堤防末端出現破口，造成多地災情，包含萬榮鄉、鳳林鎮，包含萬榮林道、明利村、明利馬太鞍部落、台九線及長橋排水，並商討後續救災工作與災後復原事宜，藉由現勘調整防汛及復原計畫，盼災區盡速復原。
徐榛蔚指出，她今日邀林元鵬率同相關單位會勘，目前雖雨稍微停歇，但堰塞湖及馬太鞍溪上游仍有大量水勢，水利署評估短時間內難以完全阻斷水流，縣府將全力與中央合作救災分工，並請公所協助受影響住戶撤離安置，確保居民安全。
徐榛蔚與林元鵬會勘途中可見萬榮鄉明利村馬太鞍聚會所周邊仍被洪水淹沒，水流持續沖刷聚會所旁道路與地基，造成周邊土壤鬆動。另因萬榮鄉明利村聯外道路（花45線）中斷，目前僅有萬榮林道可作為對外聯絡通道，交通往返受限。
徐榛蔚強調，目前中央山脈沿線各鄉鎮如萬榮、鳳林、光復等地仍處於高水位警戒，呼籲民眾務必依指示避難，並安心留在收容所；縣府將持續與中央密切合作，隨時發布最新防災資訊，全力守護鄉親安全。
「因暫時無法阻斷水流，昨日已請花蓮縣府及鳳林鎮公所緊急協助設置防汛擋板，今日將再加強防護設施。」林元鵬表示，目前水漫出的範圍已逐漸控制，水利署除自上游進行阻斷外，下游也與縣府密切協調，確保區域排水系統保持暢通，雖今日水位較昨日略高，但預估水勢將逐漸減緩。
林元鵬補充，馬太鞍溪進水口目前水量仍持續增加，水利署已調派大型土方機具封堵，並請縣府協助保持下游長橋排水系統疏通。他指出，受先前0923馬太鞍溪堰塞湖淤積及河道改道影響，當前河川流路略有擺盪，水利署將與縣府合作各種方式，盡力將災害損失降至最低。
花蓮縣府表示，參與今日會勘人員包括萬榮鄉長梁光明、鳳林鎮長林建平、長橋里長邱進崑、明利村長林萬成及花蓮縣府代理秘書長饒忠等人，藉由現勘調整防汛與復原計畫，期使救災工作更加精準有效，儘速阻斷水流並逐步完成清淤，降低對民眾生活及交通的影響。
照片來源：花蓮縣府
