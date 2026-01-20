指著「酒窩」示意「救我」 中國青年困柬埔寨詐騙園區5個月獲救

中國警方昨天（1/19）通報，江西葉姓男子去年8月至柬埔寨詐騙園區工作，上週重獲自由回到中國。翻攝網路



中國江西上饒市鉛山縣公安局昨天（1/19）公告，去年8月接獲民眾報警尋找失蹤的葉姓、歐陽姓男子，經查他們身陷柬埔寨電詐園區，葉男失蹤前與母親的最後一通視訊通話中，曾指著自己臉上酒窩，示意母親「救我」。根據公安局，兩人已於上週（1/16）返中國，目前遭刑事拘留。

根據鉛山縣公安局週一（1/19）發布「警情通報」，該局去年8月7日接獲報案，轄區內同為20歲的葉姓、歐陽姓男子於7月結伴前往雲南，8月初失聯；此前葉男多次提及「欲前往境外賺快錢」想法。

中國澎湃新聞等媒體報導，葉姓與歐陽姓男子（去年）7月底以「同學邀約到南昌玩」為由離家，不過不是去南昌，而是到了雲南。7月30日，葉男與母親通了他失聯前最後一次視訊電話，當時葉男按著臉上的酒窩，疑似以「酒窩」諧音「救我」向母親求救；當時他的定位顯示在雲南普洱。

鉛山縣公安與廣西、雲南警方合作調查，葉男與歐陽男去年7月20日在雲南普洱市，試圖非法出境時被攔截勸返；不過他們8月時人在廣西百色市，8月3日成功非法出境。

公安局指出兩青年一直在柬埔寨電詐園區從事電信詐騙，他們在園區內可自由活動，但不能隨意進出園區。近期中國與柬埔寨政府合作嚴打電詐犯罪，園區將葉男與歐陽男送走。

上週五（1/16）兩人在廣西邊境試圖非法入境中國，遭邊防管理部門查獲，他們對非法入境、從信電信網路詐騙等犯罪事實供認不諱，已遭刑事拘留。

