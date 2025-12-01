指蔣萬安是「在野公共財」 楊植斗力挺市長跨黨輔選白營議員

照片來源：楊植斗

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

國民黨台北市黨部主委戴錫欽11月30日在黨慶活動受訪時提到，若民眾黨願意支持台北市長蔣萬安2026年連任，在輔選上，蔣萬安確實要慎重思考，要不要幫盟友站台，這一切也會尊重當地國民黨議員意見。台北市議員楊植斗今（1）日表示，有媒體記者問他此議題，他的答案是：「YES！Why not？」

楊植斗指出，「藍白合作」意指藍白共推一組候選人來對抗民進黨，如果民眾黨不派台北市長人選，全力支持蔣萬安，那麼民眾黨在推動市政的路上便是國民黨盟友。

廣告 廣告

楊植斗分析，對台北市的民眾黨議員來說，沒有母雞拉抬，選起來會相當辛苦，若蔣萬安考慮黨籍問題，而不伸出援手，太欠缺江湖道義，也非蔣市長的行事作風。據此，他直言：「我相信若民眾黨的議員邀約，蔣市長會義不容辭地相挺。」

楊植斗強調，2026是建立2028藍白互信的過程，國民黨的議員們可能會希望獨占蔣萬安這面招牌，但他覺得市長是在野陣營的公共財，幫民眾黨員站台，自己樂觀看待。最後，他表示，希望台北藍白合順利，共同支持蔣萬安，「也祝福民眾黨的議員候選人們，加油！」

照片來源：楊植斗

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／王義川自稱台灣國立委 吳宗憲嗆：你就是第一個叛國立委

4公投案綠稱「不會是局外人」 王鴻薇轟：大罷免2.0、擾民惡夢再臨

【文章轉載請註明出處】