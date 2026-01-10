指蔣萬安累積「抗綠能量」增2028籌碼 學者讚：用民生突圍政治僵局 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

台北市長蔣萬安日前率先宣布，自115學年度起推動公私立國中小營養午餐全面免費，引發台中、高雄等藍綠縣市首長陸續跟進。文化大學教授鈕則勳今（10）日分析，蔣萬安展現「形象加政績」的加乘效果，成功將政治戰場從口水攻防轉移至民生議題，不僅讓國民黨找到施力點，更讓綠營在民生戰場上明顯落於下風；他認為，蔣萬安藉此更具備進一步挑戰2028大位。

鈕則勳在臉書發文表示，以蔣萬安的免費營養午餐議題操作來說，確實有相當的利多，「況且蔣的『形象加政績』等於是『倚天屠龍』在手，已立於不敗之地」。他分析，首先在民眾厭惡的口水、政治攻防中，開闢民生議題的戰場，除了為自己建構主場優勢之外，也能讓國民黨找到一個民生議題的施力點，針對綠軍「抗中組合拳」或是不副署、憲法法庭及總預算等議題攻防中是可以順勢突圍的破口。

鈕則勳接著提到，不只藍營執政的縣市，綠營甚至年底要選縣市長的民進黨候選人也多跟進，讓綠軍的政治攻防或口水操作在民生議題明顯敗下陣來。他說，蔣萬安在大巨蛋啟用、輝達落腳台北、生生喝鮮乳政績之後，又建構一個明顯政績，能夠拓票中產階級與中間選民外，更為連任打下堅實的基礎，「綠營要推出一位能抗衡的候選人，已經難上加難」。

除了政績之外，鈕則勳認為，蔣萬安的人設藉由不斷的強攻綠軍，不僅為自己累積「抗綠能量」，成為「在野第一勇」的抗綠先鋒，也鼓舞藍軍支持者，政治能量水漲船高，「更累積了2028挑戰黨內立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕兩大咖的籌碼」。

鈕則勳強調，蔣萬安已在民生議題上建構了主場優勢，若黨中央也能持續跟進，找到攻堅綠軍的破口，未嘗不是一個破解現今政治僵局與綠營抗中牌操作的有效戰略。

