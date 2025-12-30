指藍恐灌票林岱樺 邱遭反酸

民進黨高雄市長初選民調明年1月中旬登場，立委邱議瑩30日自曝，近日掌握國民黨可能灌票給立委林岱樺，讓她很憂心；林岱樺直言「這不就是證明，我才是最有勝選能力的市長候選人？」國民黨則反酸邱胡亂指控、羞辱市民，「難道不相信民進黨民調機制？」

綠營高雄市長初選由立委邱議瑩、林岱樺、許智傑及賴瑞隆4搶1，將採全民調，預計明年1月12日至17日抽籤決定哪一天民調、哪3家民調公司執行。邱被媒體問及是否擔心藍營灌票時直言，確實掌握國民黨可能灌票給林的訊息。

林岱樺聞訊回應，「這就證明我能獲得超越黨派、超越族群的支持，才是最具勝選能力的市長候選人。」市民作主、超越派系，才能獲得高度支持。

國民黨高雄市黨部發言人張永杰反酸，邱的選區爭議頻傳、民調跌落谷底，能理解她擔心民調不好，但不需胡亂指控，「難道妳不相信民進黨中央民調機制嗎？」他呼籲市民接到民調電話，要喊唯一支持國民黨高雄市長參選人柯志恩。

邱議瑩昨也批評柯「為了選舉才來高雄」，柯家人都住美國，自己對高雄的了解、感情、市政擘畫都比柯更深刻，且柯至今都沒提出願景、政策。

柯志恩反嗆，若對高雄的了解和感情這麼深刻，為何放任美濃大峽谷、和山光電造成破壞？不該以「先來後到」狹隘角度認定誰比較愛高雄，且她早就提出對高雄的願景跟想法，建議邱有空去看報導。

邱還釋出高雄市長陳其邁「獻聲」挺她的影片，直言「恨不得現在就把棒子交給她」，引發「指定接班」熱議。邱強調，「接棒陳其邁不是容易的事，但我準備好了。」但3位對手均表示，陳其邁是公共財，也曾力薦自己。

據悉，陳其邁6月30日出席郵輪首航典禮，當著邱的面致詞說「恨不得現在棒子就交給她，我就可以雲遊四海。」因引發爭議，高市府翌日緊急滅火強調，各參選人代表都在場，未指涉特定人選。如今這段話被剪輯成挺邱影片，並在初選倒數時刻釋出，再次引發話題。陳其邁昨不回應此議題。