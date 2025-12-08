指蘇巧慧黨意高於新北市民利益 劉和然：敢不敢站出來要求政院做「這2項」 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北報導

新北市副市長劉和然今（8）日再度為《財劃法》修法爭議點名民進黨立委蘇巧慧，批評她將問題導向「立委傅崐萁版本」，但真正造成新北「結構性剝削」的是行政院版本；他質疑蘇巧慧過去8年擁有天時（爸爸是行政院長）、地利（身為立法委員）、人和（民進黨完全執政）的機會，卻不推動修法，現在還反指在野黨癱瘓議事，痛批其是根本是「黨意」高於新北市民的利益。

劉和然批評，蘇巧慧把「傅崐萁版本」當成迴避的擋箭牌，但真正造成新北「結構性剝削」的是行政院版本。他強調，既然蘇巧慧要參選新北市長，就要跳離「黨意立委」，更要有面對行政院版本對新北市民不公的勇氣與擔當。

「我們當然希望中央地方能坐下來談，但談必須要有誠意。」劉和然再問蘇巧慧是否願意站出來要求行政院，「先撤回那個將人口權重狠砍至 18% 的條文」，以及「立即公佈對新北市影響的試算表」；他認為，行政院做到這2項，才能展現對話的誠意。

劉和然提醒蘇巧慧還逃避回答2個失職問題：第一，如果認為立法院通過的版本不好（至少新北市可多407億元），過去8年民進黨完全執政、國會過半，為什麼不早點解決《財劃法》？「妳錯過了8年的時間」。

劉和然說，第二，蘇巧慧父親蘇貞昌曾擔任4年行政院長，還曾是台北縣長，應該最懂新北的痛。他說，那時候是最有機會修法的時刻，蘇巧慧擁有天時、地利人和最好的溝通管道，為什麼當時不推動？

劉和然痛批，蘇巧慧錯過了最好的時機，現在還有臉來指責別人提出的版本、指責別人癱瘓議事，之前是「立委怠惰」，而現在則是「配合中央」，原來蘇巧慧一直都是「黨意」高於「我們新北市民的最佳利益」。他呼籲，責任不是用來嘴巴說說的，「敢，才是責任；不敢，就是在糟蹋新北」。

照片來源：新北市政府提供

