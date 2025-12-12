指行政院長「不副署」符合憲法！黃帝穎喊話「憲法法庭癱瘓的危機時刻」阻擋違憲惡法至關重要

針對行政院長卓榮泰應否就立法院通過的《財政收支劃分法》修正案，在總統依法公布時，採取不副署的作為，「台灣永社」副理事長、律師黃帝穎今（12日）指出，在此憲法法庭癱瘓的危機時刻，如何阻擋違憲惡法至關重要，「而且行政院長不副署，讓違憲惡法不生效，確實符合憲法規定」。

黃帝穎表示，「台灣永社」召開「面對立法失速列車，憲政剎車該踩就踩—『不副署合憲』記者會」，是因為立法院在癱瘓憲法法庭之後，開始陸續推動多個具有違憲爭議的法案，包括《財劃法》，以及可能在今日通過的反年改相關法案。

黃帝穎點出，根據大法官釋字第792、793號解釋，其實已經揭示「世代正義」原則，宣告年改合憲，「但立法院仍強推反年改這類違憲的法案，包含『民代貪污助理費除罪化』等明顯違反正義原則的立法」。他表示，在台灣憲法法庭被癱瘓的情況下，如何阻擋違憲惡法使其不生效力的問題非常重要。

黃帝穎認為，有關行政機關不執行、不副署違憲惡法問題，目前學者已有大量論述，「其問題核心是如何阻擋違憲惡法對台灣造成的危害」。他指出，行政院作為憲政機關，在現代民主國家，「守護民主憲政是所有憲政機關的共同責任，不是只有大法官的責任」。

黃帝穎說，當大法官遭癱瘓的情況下，「唯有行政院採取不副署，使違憲惡法無法生效，才能避免傷害發生，也才能真正落實守護民主憲政、保護人民、保護國家，這是非常重要的一環」。

黃帝穎也引用前大法官許志雄的文章，指出「行政院長不副署，如果立法院不同意，可以提出倒閣」。因此，黃帝穎表示，並不存在行政獨裁的疑慮，「換言之，在現行憲政架構下，各憲政機關之間仍有制衡空間」。

最後，黃帝穎說，今日與會學者在現階段共同關心的是，「如何對違憲惡法踩下憲政煞車，使台灣免於傷害」。他表示，大家都主張在憲法法庭癱瘓的危機時刻，行政院長不副署，讓違憲惡法不生效，「確實符合憲法」。

（圖片來源：黃帝穎臉書）

