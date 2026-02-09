指谷立言「只比科長大」 蕭旭岑：就事論事、沒有不敬之意

蕭旭岑稱對谷立言沒有不敬，僅反映台灣民意。資料照 廖瑞祥攝



國民黨副主席蕭旭岑日前指美國在台協會台北辦事處處長谷立言只「比科長大一點」，他今（9日）接受網路媒體專訪表示，他只是就事論事，對谷立言沒有不敬之意，谷立言就是代表美國，這沒有問題，他也僅是反映台灣民意。

蕭旭岑說，立法院副院長江啟臣、國民黨立委柯志恩、台中市長盧秀燕等人的說法都沒錯，谷立言代表美國，他個人對此非常清楚。他對美國國務院助理國務卿的理解就是司長等級，谷立言在台灣為大使等級也沒問題，屬於外交系統，類似中將都是事實，「只是實話實說，沒有不敬的意思」。

廣告 廣告

蕭旭岑表示，美國總統川普任內一直未派任AIT理事主席，谷立言身為AIT台北辦事處處長，確實非常辛苦，他對谷並無不敬之意，只是就事論事，反映台灣人民的感受。

他表示，希望谷立言能知曉許多台灣人對於軍購的感受，「台美關係再好也要表達自己的立場、要相互尊重，一昧接受不見得換到尊重」。

蕭旭岑指出，台灣是有民主體制的，國會審理預算是體制的進行，台灣需要軍購沒有錯，但是必須符合合理、如期交貨、不可被執政黨上下其手的條件。他續指，賴清德不願意增加軍人待遇，顯見賴的輕蔑態度；如果谷立言也聽到台灣人的心聲，一定可以了解軍購沒過關，不是只有在野黨的責任，執政黨也要負責。

更多太報報導

美國國務院打臉黃國昌、蕭旭岑！AIT處長谷立言超狂背景曝光

谷立言職級只比科長大？美國務院發聲：AIT處長是國務卿在台代表

蕭旭岑稱AIT處長只比科長大 柯志恩：谷立言就是代表美國政府