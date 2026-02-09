指谷立言「比科長大一點」惹議 蕭旭岑：沒有不敬 只是就事論事

國民黨副主席蕭旭岑。（本報資料照）

國民黨副主席蕭旭岑日前指美國在台協會處長谷立言只是「比科長大一點」惹議。蕭旭岑9日強調，他只是就事論事，對谷立言沒有不敬之意，谷立言就是代表美國，這沒有問題，他也僅是反映台灣民意。

立法院長韓國瑜表達應該給谷立言尊重，立法院副院長江啟臣說，谷立言是大使層級，對照軍方階級是中將等級，立委柯志恩也說谷立言就是代表美國政府。

蕭旭岑接受「中午來開匯」專訪時表示，他並沒有對谷立言不敬的意思，只是國務院助理國務卿就是司長，韓、江、柯的說法都沒有錯，谷立言就是代表美國，是大使層級，等同中將，這都是事實。

蕭旭岑說，他能體諒美國總統川普一直沒有派任AIT理事主席，谷立言作為處長他非常辛苦，但他也只是就事論事，反映台灣人民感受，台灣人民感受就是願意合理軍購，但是買的要交貨，國會審理也要照程序進行，沒有冒犯不敬之意。

他也提到前總統馬英九2016年要登太平島，當時的AIT副處長強烈反對，講話有些冒犯，令人非常不能接受，他作為一個副處長，對我國總統登上自己國家領土那麼有意見，後來去了也沒怎樣，美方態度也改變。

蕭旭岑認為，應該要表述我們的立場跟心聲，一味去接受，不見得能換到尊重。對於國防預算，解鈴還須繫鈴人，最重要是賴清德總統不願意增加軍人待遇，賴對此如此輕蔑。國民黨一向支持合理軍購，要如期交貨，對台灣國防有幫助，不讓民進黨上下其手，立場一直很清楚。

