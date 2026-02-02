指豬為狗？ 麝香豬認養公告遭動保所誤植成「混種犬」

民眾1月24日於七堵區一處產業道路發現一隻麝香豬。（翻攝自新北市動保處）

基隆市動物保護防疫所近日一則標示為「混種犬」的認養公告，照片卻出現一隻麝香豬。對此，動保所出面說明，疑似是動保所人員將這隻小豬的資訊上架到官網時太急，不小心將資料誤植。

基隆市動保所表示，該隻麝香豬是在1月24日於七堵區一處產業道路徘徊時，被民眾發現並通報帶回安置。由於動保所過往收容對象多以犬貓為主，幾乎未曾處理豬隻案例，相關人員為了盡快替小豬上架認養資訊、加速安置流程，才在系統中誤將品種欄位填為「混種犬」，造成誤會，後續已完成更正。

麝香豬的現況？ 正評估合適認養人

動保所指出，飼主事後說明，當時豬隻走失，曾在周邊尋找，但家中情況無法繼續飼養；目前小豬已在收容所內獲得妥善照顧，個性親人、狀況穩定，吸引不少民眾表達領養意願，動保所正評估合適的認養人選，協助牠順利找到新家。動保所強調，飼主並非惡意棄養，但因疏於管理，仍可能依法面臨最高新台幣1萬5千元的罰鍰。

