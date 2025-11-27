指財劃法應納地方意見 陳其邁向立院喊話：若有需要願去說明

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今在議會指出，高市府認為政院對藍白財劃法應提覆議、政院版本應付委且納入地方意見，如果立院有需要且不嫌棄，他願意到立院說明。

陳其邁今是在答詢議員林智鴻關於財劃法對高雄的衝擊時，再次對藍白財劃法表立場，提醒立院既然採合議制、代表人民審查法案跟預算，就不該排除地方聲音。

他說，上次立院邀他去卻不讓他講話，其實市政也很繁忙，但如果可讓他為地方

表達意見，他不會放棄；強調政院版本應付委且納入地方意見，如果立院有需要且不嫌棄，他願意到立院說明。

陳其邁進一步比較各種版本，提醒要考慮台灣整體發展，他舉生育補貼為例，南北就有明顯差距，但政府應對每個人生活要同等照顧，基本福利應該都一樣，這樣對各縣市才比較公平，如果以現在的藍白版本，會造成有錢縣市越有錢(會做社福加碼) ，進而造成更大南北差距，導致相對剝奪感 。

他強調，作為現在文明國家，(財劃法)應採均衡台灣的版本，呼籲政黨立場先撇在一邊，「帳」大家一起算清楚，均衡照顧不同偏鄉或發展快的城市，才是民眾期待。

