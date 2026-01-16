指責黃國昌滑手機！陳培瑜遭抓包也在做這事

▲指責黃國昌滑手機不聽說明！陳培瑜遭抓包也「做這事」遭酸：雙標。（圖／Threads:peiyu901）

[NOWnews今日新聞] 立院日前進行不在籍投票黨團協商，民進黨立委陳培瑜指控民眾黨團總召黃國昌一直滑手機，無視中選會代理主委的說明，強調：「光是2026大選就有8896種選票，就算只移轉1/3，基層選務就會爆炸」，質疑民眾黨僅憑自身版本逕付二讀，是為了趕在週五表決，狠酸黃國昌根本不甩國民黨立委提案，批評這場協商只是過水。沒想到卻被網友抓到，陳培瑜也在滑手機。

陳培瑜在Threads發文，貼出黃國昌摘下眼鏡，專注看手機的照片，「我回頭一看，國民黨有超級多委員的提案版本全部被丟包在委員會，黃國昌根本不甩，來協商的國民黨許宇甄自己也有版本被民眾黨團丟包。」就有網友在立法院議事轉播上，截圖抓包陳培瑜在其他委員發言時，同樣也是低頭滑手機。

網友反問「那請問您在別人發言的時候在幹嘛？」，諷刺陳培瑜在指責別人時，沒發現四隻手指正指著自己，質疑這就是標準的雙標現場。網友直言這是典型的「綠能你不能」、「綠色是原諒的顏色」，更有人嘲諷這波打臉來得又快又急「又翻車了」。

