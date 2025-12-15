指賴卓不副署「搞獨裁、奧步」 藍黨團：昨日尹錫悅今日賴清德

羅智強批卓榮泰不副署法律，是賴清德如南韓前總統尹錫悅搞獨裁。王家俊攝



行政院擬以不副署、不執行應對財劃法等修法，國民黨立院黨團今（15日）召開記者會說，「昨日尹錫悅、今日賴清德，違憲便當會，今日搞獨裁」，指賴總統成為台灣版的韓國前總統尹錫悅，若行政院長卓榮泰拒絕副署法律，就是打臉賴清德總統，以奧步意圖癱瘓國會，國民黨不會中計倒閣。

身兼民進黨主席的賴總統12日邀黨籍立委便當會，達成共識為財劃法是否副署或副署之後不執行，由行政部門決斷。政院表示，卓榮泰將會以合憲、合法的方式做最後決定。而賴總統今（15日）將邀請卓榮泰、考試院長周弘憲等人，在總統府進行院際國政茶敘，立法院長韓國瑜婉拒。

國民黨團書記長羅智強說，「昨日尹錫悅、今日賴清德，違憲便當會，今日搞獨裁」。他質疑，賴清德把便當會搞成憲法法庭、自當大法官，複製台南市長任內癱瘓議會癱瘓國會，且卓榮泰不副署法律等於打臉總統。羅表示不會中計提倒閣，也不排除上街頭等可能性。

藍委吳宗憲說，民進黨以便當會取代國政，台灣走向專制獨裁、賴清德超級總統制，不副署是奧步，交由閣揆一人決定法律合憲與否。綠營喊話不認同可倒閣，他說，賴清德下一個提名閣揆恐怕又是魁儡，台灣連年搞選舉、政府耍無賴，讓全民兵疲馬困，批政府刻意癱瘓憲法法庭，速提大法官人選到立院。

藍委李彥秀形容，卓榮泰若不副署法律、當「自殺炸彈客」，即破壞台灣民主憲政，圖謀換掉卓揆，逼在野倒閣、解散國會。藍委洪孟楷連問三次，「民進黨依法行政，很難嗎？」副署法律不就是憲法ABC嗎？是看不懂中文還是刻意曲解法令？喊話2026、2028讓民意最終審判。

藍委葉元之說，卓榮泰自詡「民主憲政守門員」，賴清德過去以大罷免為更大民主，如今以便當會為更大民主，並質疑倒閣也無法解決憲政僵局。

