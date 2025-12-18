指賴卓撿到「不副署」這把槍 陳學聖喊話：在野諸侯要同步反制

陳學聖指賴卓撿到「不副署」這把槍，在野諸侯應同步反制。翻攝陳學聖臉書



行政院長卓榮泰不副署立法院再次通過的《財政收支劃分法》修正案。前立委陳學聖認為，總統賴清德、卓榮泰撿到「不副署」這把槍，反正財劃法民眾搞不懂，年改修正案只影響退休公教人員，對民進黨而言，這些不是重點選票，呼籲在野諸侯要能同步前行，同步反制，以免逐一被擊破。

陳學聖下午在臉書發文「朝野僵局中的匍匐前行」說，看了朝野這幾天對於行政院長不副署的對戰，大趨勢大概定了，就是不會和解，一直戰到2028，但朝野也都不願揹上「不顧民生」的罵名，所以該過的預算，該過的法案，應該也都會過。只是外界會覺得一直在吵架而已。

他說，就賴卓體制來說，撿到「不副署」這把槍，有似天上掉下來的禮物，以後只要不是行政院要的法案，一概選擇性不副署，甚至絕一點，連覆議都不提。「我就一票否決！」反正憲法法庭人數不足，早就無法運作，也就沒有違不違憲的問題。至於憲法學者吵成一團，在賴卓眼裡，至多也是書生論政，影響不了大局。

在野部份，陳學聖說，藍白已都表明不會解散國會，也不街頭抗爭，就是回歸民主監督機制。但民主精神都已被執政黨摧毀了，不知還有什麼有力有效監督機制？質詢？就找官員來罵罵。但相同的話，又不知能罵多久？刪預算？能刪、敢刪多少？一不小心又被民進黨操弄民意反撲。而最大宗的兆元軍購案，可是最能展現在野最強監督力量的項目，又不知在野黨作足功課沒有？

他表示，多年的國會經驗，看到一些隱憂。目前看來，執政黨對財劃法、及年改修正案鐵了心，反正財劃法民眾搞不懂，年改修正案只影響退休公教人員，對民進黨而言，這些不是我的重點選票，不執行，也沒差。這時的在野黨該怎麼辦？

陳學聖建議，在野諸侯要能同步前行，同步反制，以免逐一被擊破。而立院在野委員，更要用功些，精準看懂預算貓膩，好好審查把關，讓民眾眼睛一亮，士氣大振。這更有勞國民黨主席鄭麗文多費點心，既然已確定在對抗中要匍匐前進，就先把基本功好好蹲馬步作好吧。

