指賴政府社宅越蓋越少 藍黨團提3訴求：13萬戶1戶都不能少

國民黨立院黨團今（12日）召開記者會質疑政府社會住宅越蓋越少，並提出三項要求：一、監察院不要再裝睡，立即針對社宅政策跳票、行政評估失當展開調查。二、內政部長和國土署長下台負責。國人不需要無意義的道歉，請相關首長為錯誤的政策評估和跳票，負起政治責任。三、國民黨團堅持13萬戶社宅一戶都不能少，請民進黨政府不要再用租金補貼或包租代管混淆視聽。

黨團書記長羅智強表示，從蔡英文到賴清德總統，對社會住宅政策只有一個字「騙」；賴清德現在是連騙都懶得騙。2016年蔡英文曾說，「4年內要蓋社會住宅20萬戶….台灣會和世界各國一樣，成為社會住宅普級的國家」，但直到她卸任時，真正由政府興建的社宅，只有12萬戶，更重要的是，由中央政府興建完工的社宅，不到3000戶，大部分都是地方政府所興建。

羅智強舉台北市為例，截至2025年12月31日，由中央完成社宅數為649戶，地方政府完成數為16,238戶。中央政府喊興建社宅很大聲，但絕大多數都是由地方政府完成。賴清德上任前更扯，加碼喊到全台興建100萬戶社宅，但上任一年半實際蓋出來的社宅，加上蔡英文在任時所蓋的社宅，也還只有12萬多戶；顯然，這一年半在社宅興建上等於是空轉。

首席副書記長林沛祥表示，民進黨政府的社宅政策，是一個包裹漂亮糖衣的政治騙局。長久以來，社宅是無數台灣年輕人與弱勢族群的希望，是一處「居住品質優良」、「租金可負擔」的避風港。然而當前民進黨政府，忘記社宅是「蓋」出來的，而不是用「口號」喊出來的。

林沛祥指出，賴清德在競選期間，喊出「百萬租屋家庭支持計畫」，承諾在8年內興建25萬戶社宅、包租代管25萬戶、租金補貼50萬戶。100萬戶的數字聽起來宏大美好，但事實上仔細看看，賴清德擔任台南市長8年時間，卻一間社宅都不曾蓋過；如今擔任總統執政後，更是令人怵目驚心，在內政部長劉世芳的口中得知，原本承諾8年13萬戶社宅興建，縮水了2/3，僅剩下4萬戶。

藍委牛煦庭表示，很遺憾在新的一年，賴清德送給全國年輕人和需要社宅的國人新春禮物，是「13萬戶社會住宅新建計畫喊停」。猶記得賴清德在競選期間喊出新建社宅100萬戶，根本是「講了一畚箕，做無一湯匙」，雙手一攤，不搞了！民進黨政府說的理由是「空屋太多可以釋出」，又說「公有地要蓋社宅好麻煩，取得不容易，會蓋得很慢」。牛煦庭質疑，難道這些問題不該是執政10年的民進黨早該解決的問題嗎？

牛煦庭表示，興建社會住宅是居住正義政策中，相對單純的計畫；簡言之，蓋越多越好。興建13萬戶社宅計畫，政府喊一年，民團等一年，立院催一年，最後結果是民進黨政府擺爛雙手一攤說「不蓋了」！這不是跳票，甚麼才是跳票？

