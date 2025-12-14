指賴清德到陸配麵店「作戲」 鄭麗文：掩蓋歧視、侵犯人權做法

鄭麗文指賴清德到陸配店裡吃麵是作戲。資料照 廖瑞祥攝



針對總統賴清德日前訪中國配偶麵館，國民黨主席鄭麗文今（14日）表示，賴清德每天都把陸配當特定族群，不斷歧視陸配、剝奪人權，並貼標籤、彷彿中共同路人，如今廉價作戲，吃一碗麵也掩蓋不了侵犯人權、歧視特定族群的作法，呼籲賴清德回歸憲法，她願意幫賴上憲法課。

立法院在野黨提出國籍法修正草案，中配不必放棄原國籍即可擔任公職，引發爭議。賴清德日前赴北市麵館，拜訪靠私房麵養大3個孩子、撐起一家4口的中配老闆郭明華，並大啖店裡招牌「包公私房麵」與老闆親手滷製的小吃。中配郭明華表示，台灣是她生兒育女、做阿嬤的地方，「這裡更是我的家」。

廣告 廣告

鄭麗文今南下屏東出席黨慶活動受訪說，中華民國憲法非常保障尊重人權，批民進黨只會利用「中華民國」四字，卻對憲法精神與價值視而不見，每天都把陸配當成特定族群，不斷歧視陸配、剝奪人權，並貼標籤、彷彿中共同路人，一切都沒有法律基礎，如今賴總統「廉價作戲」，以為吃一碗麵就可以掩蓋侵犯人權、歧視特定族群的做法？

鄭麗文說，賴總統與其作廉價的秀，不如回歸憲法精神，「如果看不懂憲法，我願意幫你上課」。

更多太報報導

短評／鄭麗文、盧秀燕演宮鬥劇 不想江啟臣太快辭立法院副院長

王家俊專欄：豬仔議員不演了

短評／盧秀燕重回2028框架 很聰明也很狡猾