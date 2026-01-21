指賴清德掏空台灣40.5兆！傅崐萁稱「總統再選就有」：做壞換人就可以

記者詹宜庭／台北報導

立法院彈劾總統賴清德審查會，傅崐萁說明提案意旨。（圖／翻攝畫面）

立法院今（21日）召開全院委員會處理總統賴清德彈劾案。提案領銜人、國民黨團總召傅崐萁說明提案意旨時表示，「總統再選就有，做好讓他再做4年，做壞換人就可以」，賴清德上任才1年6個月，就讓台灣掏空40.5兆，這是多少民脂民膏的努力。因此，他今天要為民請命，守護台灣民主，更要把國家安全之盾、經濟之盾守在台灣，呼籲全民彈劾賴清德。

立法院今明兩日召開全院委員會，邀請提案領銜人代表說明彈劾意旨，被彈劾人說明15分鐘後，由立委進行詢問，但因賴清德不列席，由提案領銜人代表說明彈劾意旨後，由11名朝野立委發言說明。傅崐萁說明提案時表示，全世界不論是機械、科技、飛機或汽車等高階晶片，有九成來自台積電，這正是台灣安全的保證。當台灣面臨任何可能的國防安全威脅時，全世界為了守護「世界矽盾」台積電，必定會群起守護台灣。

傅崐萁批評，賴清德總統上任僅短短1年6個月，卻將台積電上中下游產業鏈奉送到國外，還要再奉送5,000億美元。不僅摧毀台灣產業龍頭與護國神山，連同國家資源，包括外匯存底突破6000億美元、19兆台幣90%買了外債，再加上5,000億美元，總共16兆對國外投資就已經35兆。

傅崐萁進一步指出，賴清德還假借國防安全之名，編列1.25兆元國防軍購，再加上作業維持費4.5兆，以及今年「總體國防支出」金額9495億元。面對這樣的情況，全國鄉親要明白，「總統再選就有，做好讓他再做4年，做壞換人就可以」。然而賴清德上任才1年6個月，就讓台灣掏空40.5兆，這是多少民脂民膏的努力。因此，他今天要為民請命，守護台灣民主，更要把國家安全之盾、經濟之盾守在台灣，呼籲全民彈劾賴清德。

