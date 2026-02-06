指賴清德「4不變」虛無飄渺 民眾黨團籲：速向美方確認川習對談細節 15

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

針對美國總統川普與中國國家主席習近平通話後，總統賴清德昨日提出「4個不變」立場，立法院民眾黨團今（6）日表示，賴清德總統應嚴肅面對瞬息萬變的美中情勢變化，切勿太過鴕鳥心態、一廂情願；黨團憂心台灣已在「川習通話」中被端上談判桌成為犧牲的籌碼，呼籲政府應在4月川習正式見面前，盡速向美方確認對談細節並捍衛主權，切勿一廂情願地坐等分紅、出賣台灣。

賴清德提出「4個不變」立場，指出中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，這個事實不變；美國基於《台灣關係法》以及6項對台保證的承諾不變；美國依其國家安全戰略與國防戰略，與盟友國家進行集體防禦、責任分擔，維護印太和平穩定的方向不變；台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行，不會改變。他也呼籲國人支持政府、支持國家，攜手前進，讓國家持續進步。

對此，民眾黨團回應，川習通話後，川普隨即在社群媒體宣布自己與習近平的通話「非常出色、時長且深入」，且對台灣問題、俄烏戰爭、伊朗局勢與其他重大課題都取得「正面進展」。黨團表示，川普雖並未詳述雙方對台灣問題的對談內容，但根據中國新華社報導，習近平向川普強調「台灣問題是中美關係間最重要問題」，且態度極為強硬，並要求美方慎重處理對台軍售問題。

民眾黨團質疑，川習通話的具體內容，賴清德是否真的有所掌握，直言賴清德口中的4個不變虛無飄渺，國人只見「1.25兆天價軍購金額不變」、「5000億美元投資規模不變」、「關鍵核心技術必須外移到美國不變」，「美中熱線溝通無礙不變」，而美國的國防戰略邏輯早已生變，賴總統試圖輕描淡寫，只暴露出自己對國際情勢變動反應遲鈍、或一廂情願的自我感覺良好。

「川普以美國利益為第一優先無可厚非，但中華民國政府不可任由外力予取予求，以為跪舔就能花錢消災。」民眾黨團強調，當習近平已經把台灣端上談判桌，而川普對外宣布「談得很順利」，被犧牲的究竟是誰的利益？是誰變成了可以豪擲的籌碼？

民眾黨團呼籲，賴清德總統與行政團隊應盡速向美方確認訊息，在川習4月正式見面前清楚向美方表示捍衛主權與民主的立場，萬萬不可鴕鳥心態，矇眼裝瞎任由外力偷走台灣的籌碼與尊嚴，還喜滋滋的坐等分紅、出賣台灣。

