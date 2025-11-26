指賴清德1.25兆國防預算「不可或缺」 谷立言：盼台灣各政黨找到共同立場

針對賴清德今天（26日）宣布台灣將提出高達1.25兆的國防特別預算，AIT處長谷立言表示，期待台灣各政黨找到共同立場。（資料照片／取自AIT臉書）

總統賴清德今天（26日）宣布台灣將提出高達1.25兆的國防特別預算。對此，美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，台灣若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。他也提到，台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，令他深受鼓舞，正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，「我也期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場」。

美國《華盛頓郵報》今天清晨刊出賴清德的投書，他在文中向美國總統川普致謝，肯定其以實力捍衛和平、提升全球安全的努力，同時宣布台灣即將編列史上最高的400億美元（約台幣1.25兆）國防預算。賴清德強調，面對重大責任，台灣意志堅定，並相信只要與美國及理念相近的盟友合作，和平終將降臨。

對此，谷立言表示，台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。

谷力言說，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

谷立言強調，台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，令他深受鼓舞。正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，他也期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。

谷立言表示，無論優先追求的是維護台灣的民主與市場經濟，是促進兩岸對話的條件，還是維持來自國際社會的支持，提升台灣的防衛能力都是必要的前提。

谷力言最後提到，確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事，今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。



