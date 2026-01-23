指趙少康「和解咖啡」篤定是走味劣品 邱毅：只有被殲滅的命運

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前立委邱毅今(23)日批民進黨完全變了，成天只能在網上造謠抹黑，結合綠媒綠嘴專幹不入流的勾當，而民眾黨主席黃國昌現在成為風暴中心，認為現在已沒有朝野和解的空間，批媒體人趙少康的「和解咖啡」篤定是走味劣品，總統賴清德根本不要朝野和解，只要在野黨跪伏在地徹底投降。

邱毅表示，昨天立法院彈劾賴清德的審查會，民進黨全員龜縮，議場內只剩下兩個賴清德人形立牌，藍白立委大聲疾呼細數賴清德的罪狀。這不像是他熟悉的民進黨，指出上世紀九十年代的民進黨充滿狼性，搶佔各種吸引民心的議題，既能在議會熱血論政，又能在街頭衝鋒拼搏，完全不怕被抓坐黑牢的風險。而現在的民進黨完全變了，個個成了形容猥瑣的小人，養了一堆廢物青鳥綠蛆，成天只能在網上造謠抹黑，結合綠媒綠嘴專幹不入流的勾當。

邱毅提到，卓榮泰昨天突然說行政院要向在野黨挑戰，雙方來個三場大辯論，自己聽了還給卓榮泰大大的讚，以為過去的民進黨又回來；對國民黨而言，這是份天上掉下來的禮物，國民黨立馬決定應戰，推出傅崐萁、羅智強、林沛祥迎敵，沒想國民黨要應戰，民進黨又龜縮。

邱毅認為，民進黨大概只剩下造謠抹黑的本領，現在黃國昌成為風暴中心，民進黨把些芝蔴綠豆小事大作文章，還輪番上陣到北檢去告發黃國昌洩密，想把黃國昌捲入違反國安法的司法陷阱，但黃國昌挺沉的住氣，他出身綠營，熟悉民進黨的鬥爭手法，知道這是民進黨擅長的「無中生有」，就等著你隨之起舞，等著你被激怒犯了錯，所以現在已沒有朝野和解的空間，趙少康的和解咖啡篤定是走味的劣品。「賴清德根本不要朝野和解，他只要在野黨跪伏在地徹底投降」。

邱毅直呼，在野黨若有和解的愚蠢念頭，不是太笨，就是另外圖謀；想朝野和解，就是消磨鬥志的退縮，最後只有被殲滅的命運，多多學習蔡正元的硬氣，少隨著趙少康的和解咖啡起舞。

