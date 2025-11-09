指鄭麗文過往棄綠投藍！吳思瑤酸「背叛履歷豐富」：追思背叛者剛好而已

​國民黨主席鄭麗文8日出席「台灣地區政治受難人互助會」所舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，遭到民進黨及藍營保守派人士批評，其中民進黨立委吳思瑤第一時間揶揄，鄭麗文是非不分、敵我不分，乾脆加入共產黨，並在9日再度發聲譴責，斥責鄭麗文昔日背棄民進黨投靠國民黨，如今又為了表忠王滬寧而出賣中華民國，堪稱「背叛履歷豐富」。

吳思瑤透過臉書發文，強調吳石的故事雖然不是什麼《沉默的榮耀》，但鄭麗文確實是《高調的背叛》；吳思瑤表示，鄭麗文參加秋祭的決定，不僅民進黨看不下去，國民黨人更是無法忍受，連前立委蔡正元都痛批「中國國民黨從今以後改名為『中國國民投降黨』」。

「中國為了遂行『推進統一』，要先從顛覆思想下手」，吳思瑤表示，《沉默的榮耀》這部陸劇本身就是中共中宣部宣傳戰的一環，為的是創造統一正當性，塑造吳石的「烈士」形象；而鄭麗文高調祭拜的行為，不僅將白色恐怖染紅、引起台派反彈，更冒著遭致黨內中華民國派撻伐的風險，堅持要去祭拜投共叛國者。

吳思瑤認為，鄭麗文一系列的舉動「都是有指令的」；吳思瑤指出，現任中共中央政治局常委王滬寧日前明令，要所有涉台機構及人員「學習吳石精神」，甚至鼓勵在台的布置人員「替祖國做事」。

「背叛者追思背叛者，剛好而已，不是嗎？」吳思瑤表示，曾經背棄民進黨、轉而投靠國民黨的鄭麗文，有著豐富的背叛履歷，如今為了向王滬寧表忠，甚至不惜出賣中華民國，硬生生把《沉默的榮耀》搞成《高調的背叛》似乎也不足為奇了。

