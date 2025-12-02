指鄭麗文「紅統」又「反美」 蔡正元同意陳水扁研判「2026藍綠翻轉」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

同為民進黨的前總統陳水扁近日分析，總統賴清德有望在2026地方大選翻轉藍綠版圖，原因就在國民黨主席鄭麗文頻被質疑「紅統」立場，可能會拖累明年選情。前藍委蔡正元對此也直言，國民黨單純親中在台灣無法執政，因此一定要「親中又親美」。然而現在賴清德提出1.25兆元國防預算，鄭麗文出來反對，就會被解讀反美，國民黨就別想執政。以國民黨現在這樣，他同意陳水扁的研判，藍綠板塊有機會在2026年翻轉。

前國民黨立委蔡正元。（圖／資料照）

蔡正元在《蔡正元講座》直播中指出，中國想要達成「和平統一」必須有3個條件：一、台灣必須是親中政權；二、台灣同時也必須是親美政權；三、中美雙方必須要談妥條件，沒有這3個條件「是不可能和平統一的。」

蔡政元說，民進黨現已確定是反中且親美的政權，而國民黨是否為「親中又親美」政權，需要等到執政時才能知道；他另則批評鄭麗文大肆宣傳AIT的拜訪，認為AIT支持國民黨，「就是有病」，對比台中市長盧秀燕僅低調表示支持國防，就是不想在這個議題上與美國或民進黨糾纏。

蔡正元指出，AIT拜訪國民黨的真實目的，就是在施壓鄭麗文，針對賴清德提出的1.25兆國防預算「國民黨要少說兩句」，否則會被視為反美政權。「AIT是先禮後兵」，鄭麗文卻感到高興，他批鄭麗文「真是幼稚的不得了」。蔡正元說，賴清德現在提出軍購預算，鄭麗文第一時間跳出來反對，美國就會解讀鄭麗文就是反美，國民黨就別想執政。

蔡正元表示，賴清德提了預算後，AIT馬上出來表達支持，所傳達的態度就是「技術細節問題可以協商，但總金額沒得討論」。蔡正元也說，立法院絕對不會反對，因為立委們不像鄭麗文那麼傻，他們是要選舉的，每一個立委要當選的選票，都比國民黨主席多。

蔡正元分析，民進黨現在不僅親美，還拿走「反共」、「中華民國」2大招牌，反觀國民黨連為什麼以前反共、現在不反共都說不清楚，這樣選戰怎麼打？各地方選將只能選擇不去碰這個議題。國民黨現在的強勢諸侯如雲林、彰化地方派系，能靠自己連任或參選，不需要靠黨中央或立法院長韓國瑜，只要黨中央不給人穿小鞋、扯後腿，以國民黨現在這個樣子，他同意陳水扁研判的賴清德有機會在2026年翻轉藍綠縣市板塊，「真的選情不樂觀」。

