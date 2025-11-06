指鄰里活動經費應公平透明 童子瑋要求「依人口數」編列原則 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／基隆報導

針對基隆市議會今（6）日有議員關切鄰里活動經費編列不透明之問題，甚至質疑部分地區可能出現待遇不一的情況，基隆市議會議長童子瑋表示，若市府分配標準未公開，容易引起市民疑慮，他將要求市府重新檢討，依照「各里人口數」比例編列經費。

童子瑋表示，鄰里活動經費的設立初衷，是希望讓每個里都有資源辦理活動、凝聚社區情感，也是基層公務與市民互動的重要橋樑。他說，若編列缺乏透明原則，就可能變成主政者「靠關係、看人情」分配資源的工具，導致有的地區拿得多、有的地區拿得少，這樣的情況是不公平、也不應該發生的。

「政府預算屬於公共資源，應該以公開、客觀的方式編列。」童子瑋也主張，除非有特殊政策考量，市府應依照「各里人口數」比例編列經費，讓每位市民都能享有相對公平的公共資源。

童子瑋進一步表示，若當地另有特殊建設回饋金或專案經費，則屬於不同性質的預算，不應混為一談。他強調，唯有建立明確原則與透明制度，才能落實公平分配、維護市民權益，也讓地方自治更具信任與活力。

照片來源：翻攝自童子瑋臉書、童子瑋辦公室提供

