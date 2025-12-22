指長照人力增幅不及服務需求 民團籲衛福部調整給支付標準

台灣人口老化問題嚴重，衍生的長照服務需求逐年增加。2021年的長照服務人數是3.8萬多人，成長到2024年的5.5萬多人，增幅多達43.5%，但在同一時間照顧服務員人力卻只成長30.7%。民間團體擔憂，長照體系出現結構性人力失衡。

台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧表示，「我們以前一個服務員，他可能負責5到6個家庭，但是2024年全台平均數是10.8個家庭，所以表示需求的這個人口非常多，可是我們服務員增補慢。」

瑞泰社會福利基金會副執行長陳韋菁認為，「立法設定相關的這些規定，去定期去檢討我們的這一些標準或者是一些法規、制度，或者是有一些獎勵補助的部分，我們也希望說能夠因應我們的物價水平可以適當地去做一些調整。」

民間團體表示，長照服務中使用量最高、最需要投入人力的居家照顧服務，照顧人力呈現成長停滯、年輕人力不願投入，產生老老照護問題，呼籲衛福部因應明年即將上路的長照3.0，應該要馬上開會檢討給支付標準，避免人力流失，才不會讓長照3.0改革一上路就跛腳。

衛福部長期照顧司副司長吳希文回應，「針對在支付的方式來說，可能會先從試辦包裹支付的方式，照顧的連續性上面。那在照顧的溫度跟服務的品質上面，是不是能夠從這樣子的包裹支付，來去做一個好的品質的提升。」

民間團體建議，有關長照給付標準應該要跟上現行物價，才能留住人才、吸引新血加入；立委則認為，如果因長照服務人力不足，導致年輕人被迫離職照顧家中長者，恐怕也不是外界所樂見。

