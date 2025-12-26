指陳時奮「不要臉的髒東西」挨告！ 黃光芹刑事全勝 民事改判免賠確定

名嘴黃光芹(左)罵「不要臉的髒東西」，陳時奮提告全輸。資料照。廖瑞祥攝



名嘴黃光芹前年在臉書上發表「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？」一文，砲轟「翁達瑞（旅美教授陳時奮）之流者搧風…」。陳時奮在臉書駁斥後，黃發文嗆「不要臉的髒東西」。陳時奮自訴黃光芹公然侮辱，黃光芹獲無罪定讞，陳時奮另求償151萬元，一審新北地院判黃賠償5萬元，二審改判免賠確定。

黃光芹前（2024）年6月8日上午7點28分在臉書粉專發表「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？」內文指出前新竹市長林智堅爆發論文案時，綠營側翼名嘴抓高嘉瑜出來打….這次民進黨爆發性騷醜聞案時，側翼名嘴再次傾巢而出…高（嘉瑜）的說法不但有憑有據，更從來沒有落井下石民進黨…翁達瑞之流者搧風，其他綠營名嘴跟著點火，連女性立委都加入。

陳時奮早上9點51分回文駁斥黃光芹，黃光芹在10點32分在臉書撰文「不回應不值得回應的反撲，連他的名字都不想提，不要臉的髒東西！」，陳時奮認為，黃光芹的言論貶抑他的人格，自訴公然侮辱。但一、二審均認定沒有證據證明黃光芹有犯意或犯行，判無罪定讞。

旅美學者陳時奮告黃光芹，民刑事都敗訴定讞。資料照。侯柏青攝

但陳時奮認為該言論已侮辱人格，另向法院提出民事求償151萬元。黃光芹強調，她是對公共事務發表評論，應受言論自由保障，而且依據上下文，她只是提到綠營側翼，文章主軸是針對高嘉瑜，非指涉陳時奮，但一審新北地院仍判黃光芹賠5萬元。

雙方均上訴，高院今天逆轉改判黃光芹免賠。

高院免賠理由指出，根據黃光芹的貼文，並沒有特別提及陳時奮，看完後無法確認黃光芹到底在指控誰，連網路留言者，都搞不清楚在講誰。

高院認為，黃光芹這次的貼文，是針對他人的言論再作回應，雖然曾提及「翁達瑞」，但她未指名道姓，無法推論她就是在指控陳時奮，據此改判免賠，全案定讞。

