指陳菊是「始終看顧我的親大姐」...陳金德憶菊姐風格「指引大方向、充分授權」：私下更像家人般厚實

監察院長陳菊因病請假多時，終於請辭獲准。曾任陳菊高雄市長任內環保局長、副市長的政委陳金德昨（29）日發文回憶，菊姊的領導風格，向來是「指引大方向，充分授權」，他擔任環保局長裁處多家工廠，外界壓力極大，陳菊卻沒給過任何束縛，「對我而言，陳菊更像是一位始終在後頭看顧著我的親大姐。」

「得知菊姊昨日請辭獲准，我的內心百感交集」，陳金德昨日在臉書發文表示，他有一份深深的不捨，但更多的是為她感到高興。菊姊為台灣民主奔走、努力了大半輩子，這一次，她終於能好好休息、安心休養了。也由衷感謝總統的體恤，讓操勞已久的菊姊能夠卸下重任。

廣告 廣告

陳金德表示，對許多人來說，她是政壇敬重的前輩；但對他而言，陳菊更像是一位始終在後頭看顧著我的親大姐，「我永遠記得在人生最低潮的時刻，是菊姊親自邀請我前往高雄擔任環保局長、副市長。在高雄的那段日子，是我政治生涯中極其重要的歷練。」

陳金德再說，菊姊的領導風格，向來是「指引大方向，充分授權」，他擔任環保局長期間，為了環境正義，裁處超過40家工廠停工。在承受外界極大壓力之際，菊姊從來沒有過問任何一句，更沒有給他任何束縛。正是因為她的信任與肩膀，讓他有空間能堅持理想，毫無罣礙地「做自己」。

陳金德並說，陳菊不僅是提攜後進、為國服務的導師，私底下的她更是溫暖。即便公務繁忙，她也總會細心關照他們的生活起居，那份發自內心的叮嚀與照顧，就像家人一般厚實。看著多位當年受她栽培的夥伴在各個崗位上承擔重任，這正是她多年來無私領導的開花結果，「菊姊，辛苦了。現在，請一定要把重心放回自己身上。」

陳金德最後感性表示，衷心期盼陳菊早日康復、復健順利，在未來的日子裡，換他們給陳菊溫暖。

（圖片來源：陳金德臉書）

更多放言報導

馬太鞍災區慰助金陸續入帳！一站式服務連假不打烊至10月12日止...陳金德：已有225戶匯款

政院通過「丹娜絲條例」修正草案！為馬太鞍堰塞湖災區復原工作「增特別預算250億元」