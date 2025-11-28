指香港大火因「中國偷工減料」 甄子丹妻慘了 刪文急道歉

香港武打男星甄子丹和妻子汪詩詩。（圖／翻攝自甄子丹微博）





香港武打男星甄子丹的妻子汪詩詩在今（28日）嚴重失言飆上了微博熱搜第一，對於香港「宏福苑社區」大樓發生的五級大火，指出事是「承包商使用來自中國的不符合標準的易燃網和泡沫密封劑」被開罵後迅速刪文致歉。

汪詩詩發文指出宏福苑社區的大火因中國偷工減料。（圖／翻攝自微博）

汪詩詩今日在IG限時動態轉發貼文，該貼文指出此次宏福苑社區的大火迅速蔓延，是因為承包商偷工減料，使用來自中國不符合標準被材料，才導致惡火燃燒不滅。

對於將大火全數指向中國劣質材料，讓網友怒轟：「將責任推諉給內地」、「香港此次火災的根本原因是腐敗」、「沒事吧我說，幹嘛呢」、「這是熱搜詞條裏大陸藝人給香港捐款，和這個詞條掛在一起就挺微妙的…… ​」、「嚴查一家人政治立場！」

汪詩詩發文對於發文道歉。（圖／翻攝自微博）

面對輿論爭議不斷，汪詩詩快速刪除了IG限時動態，並於微博發布道歉聲明，「今天我在限時動態中轉發了一段不當文字。為避免誤導或引發誤解，我已第一時間刪除該內容。原本只是想討論竹子腳手架相關議題，但沒有留意到原作者的措辭不當，對此我感到非常抱歉。感謝大家的提醒，也讓我意識到在這樣的時刻，更應該謹慎看待每一則信息的傳遞。」

最後還強調如今是中國的同胞要齊心協力，來幫助受災民眾儘快重建，並再度對於造成關注點偏離鄭重道歉，日後也將更謹言慎行。



