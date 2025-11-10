指高雄早不是派系決定 林岱樺喊公平初選：總統態度很清楚

照片來源：截圖自林岱樺臉書

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

民進黨南高嘉縣市長初選今（10）日開放領表登記，高雄市長初選參選人、民進黨立委林岱樺受訪表示，將依黨部規定期限完成登記，並提出對高雄的整體市政願景，向市民正式報告，展現投入市長選戰的決心。

針對媒體提問，其他初選參選人提及「若支持立委柯志恩，就是支持國民黨主席鄭麗文的路線」，是否會採取相同攻防策略？林岱樺回應，鄭麗文祭拜共諜吳石的行為「等於打臉蔣介石」，已讓藍營內部出現爭議。

林岱樺強調，有關史觀爭論，國民黨應自行處理，她希望與柯志恩的競爭能聚焦於「城市願景」與「政策比較」，不落入意識形態對立，這樣的選舉辯論，才是高雄市民之福。

另有媒體報導，民進黨派系正國會大老陳茂松於10月29日中常會中向身兼民進黨主席的總統賴清德請命，希望妥善處理助理費案，並指當晚正國會多位黨公職於社群媒體同步發文表態支持，兩者是否有關聯。

林岱樺回應，目前正全力進行無罪答辯，針對雄檢荒腔走板的不法起訴，以及對有利證據的刻意漏列，律師團已在法庭中完整呈現。她指出，助理費案是朝野應共同面對的制度問題，「我對自己的清白有信心，會以平常心看待」。

林岱樺也強調，高雄早已走出派系決定的時代，正邁向市民做主的新局，「不必再以派系思考高雄的未來」。至於是否擔心賴清德總統意志影響初選？林則回應，「總統的態度很清楚，會有一個公平、公正、公開的初選機制，產生最符合民意的候選人。」

照片來源：林岱樺辦公室

