指鳳凰淹水補助制度仍有缺口 黃琤婷舉多例要求改善認定方式 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

鳳凰颱風重創宜蘭，不僅住戶泡水、店家停擺，許多社區、倉庫、車輛與公共設施也面臨毀損。宜蘭縣議員黃琤婷今（20）日指出，行政院雖已宣布提高淹水與死亡救助金額，但大量民眾反映，現行制度仍有許多缺口，導致許多受災者「沒被看見」。她表示，中央必須全面檢討補助範圍與認定方式，讓所有災民都能獲得公平對待。

黃琤婷表示，最近收到最多的陳情，就是「集合式住宅完全沒有補助」，冬山鄉浦城村住戶反映社區淹水80公分，電梯、鐵門、機械室設備全毀，維修動輒10至50萬元，卻被告知「集合式住宅不在補助名單內」。民眾無奈表示，「我們也是災民，怎麼會因為住大樓就什麼都沒有？」

另外，許多住戶的車輛泡水報廢，維修或報廢成本高昂，但補助制度也未涵蓋。有民眾指出：「高雄以前泡水車有補助，宜蘭卻完全沒有。我們損失那麼大，卻不知道該找誰幫忙」。黃琤婷認為，交通工具直接影響家庭生計，中央應研議將泡水車補助納入制度。

「集合式住宅、泡水車、店家、社區公共設施都應納入，她要求中央改善認定方式避免2次傷害。」黃琤婷指出，店家部分更是淒慘，裝潢、設備往往需要數十萬，甚至上百萬元，這次災害讓許多店家面臨倒閉，有民眾留言「生意本來就難做，這次泡水等於一生心血付諸流水」。也有人建議，若難以制定標準，至少應由政府補助店家投保物產保險，提供事前風險管理的機制。

黃琤婷也說，有住戶反映家中剛好淹50公分，僅洗衣機就損失2萬元，顯示現有補助仍無法充分反映家庭實際負擔。更令災民憤怒的是淹水都已經過了一週，政府才宣佈「50 公分以下也納入補助」，但此時，水痕早已被清掉、家具也丟了、地板也拆了，現在卻要求災民「提供當時淹水高度照片」，讓許多民眾痛批「這是擾民，也是對災民的2次傷害」。

黃琤婷強調，中央必須理解災後第一時間民眾的反應就是「搶救與清理」，根本不會有人想到要留下證據。她建議中央，認定標準不應限於照片，應可採用鄰居家高度、同一街廓淹水記錄、地方公所勘查紀錄等方式；對於水痕已清除的住戶，應由地方政府主動勘查，不應要求災民重新蒐證。

黃琤婷指出，災害不是個別事件，而是整體區域受損，中央應採取「街廓認定」或「社區認定」方式，避免大量災民因為沒照片、沒水痕而被排除於補助之外。

黃琤婷呼籲地方與中央全面檢視目前的補助制度，將集合式住宅的公共設施、泡水車、店家損害等納入補助；同時中央也應重新檢討淹水認定方式，避免災民在清理後才被要求證明，造成不必要的痛苦與不公平。

照片來源：黃琤婷辦公室