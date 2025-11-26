指黃國昌在教室侵犯女學生挨告 周玉蔻被判刑3月定讞

記者楊佩琪／台北報導

▲周玉蔻被控誹謗黃國昌侵犯女學生，判刑3月定讞。（資料照／翻攝自黃國昌、周玉蔻臉書）

資深媒體人周玉蔻因被控在臉書上誣指民眾黨主席黃國昌曾「硬上女學生」，被提告加重誹謗。一審台北地方法院判決周玉蔻3月有期徒刑。案經上訴，二審高等法院26日宣判，駁回上訴，周玉蔻判刑3月，得易科罰金定讞。

2023年6月間，民眾黨總統參選人柯文哲上「館長」陳之漢的直播節目時表示「找黃國昌當法務部長就好了」，引發熱議。周玉蔻因此在臉書上發文，指黃國昌如果做了「柯總統」的法務部長，不知道當年在教室被他侵犯的女學生「會不會效法鍾沛君開記者會控訴色狼部長？」

不滿周玉蔻的發文，黃國昌提起妨害名譽刑事告訴，並提起民事賠償訴訟，向周玉蔻求償100萬元。北院民事庭日前判決周玉蔻敗訴，需賠償30萬元，北檢則依加重誹謗罪起訴周玉蔻。

