指黃國昌要大家別戴KP徽章 李貞秀：我打黃是因擔心柯文哲被架空

前民眾黨中配立委李貞秀。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

民眾黨中評會13日開除前立委李貞秀黨籍，黨主席黃國昌證實她要求金錢補償換取辭不分區，李昨接連上多個親綠政論節目爆破民眾黨，痛斥黃國昌「偽君子」，還酸「看他那個死樣子選不上新北市長」等。李貞秀今（15日）稱，她會這麼打黃國昌，是因擔心創黨主席柯文哲被黃國昌「架空」，並指並非黨徽被改，而是以前都會別KP（象徵柯文哲）徽章，但黃當黨主席後，要大家別再別KP。

李貞秀上午於立法院受訪提到，她從頭到尾會這麼打黃國昌，是因「很擔心柯被黃國昌架空」，並稱自己可以給大家看，過去立委開會都是別KP、台灣兩個徽章，但後來黃國昌叫大家只別一個台灣的那個Logo，不要別KP的徽章。

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李貞秀強調，不然她原本上節目都是別KP的徽章，但這是因為黃國昌在會議上講的，要大家不要別KP，這就是黃當黨主席之後換的。但確實不是黨的logo、不是黨徽。

對於砲轟黨團主任陳智菡與民眾黨前副秘書長、台北市議員參選人許甫夫婦是「蛀蟲」，李貞秀續批，他們兩人對民眾黨一直以來所有付出前輩，每一個個的打壓，都是同樣一貫的手路，就是先媒體抹黑，再用側翼網軍、逼人家，然後再發動小草攻擊自己黨內的人，一次一次都是這樣。

被問到為何罵他們夫妻「蛀蟲」，李貞秀直言，「那就是啊！」他們兩人拿民眾黨最多薪水，我們所有人的付出、所有黨公職被鬥的，大部分都是沒拿薪水、是在幫民眾黨募款、出錢、出力的，他們兩夫妻是從頭到尾領高薪的，「所以我說他們是蛀蟲不為過」。

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