指黃國昌「硬上女學生」一審判3月 周玉蔻：他評論別人比我說他的嚴重

黃國昌(左)、周玉蔻(右)。資料照。廖瑞祥攝



媒體人周玉蔻在臉書貼文指民眾黨主席黃國昌在教室「硬上女學生」，一審依加重誹謗罪判3月。周玉蔻今天到高院出庭時感嘆本案讓她很難過，柯文哲說當選總統後想讓黃當法務部長，她認為當法務部長要經得起檢驗，黃曾爆出「師生戀」很奇怪，才會用詼諧手法描述，「黃國昌評論別人比我評論得嚴重，只有我罵到黃國昌有問題…」全案今天辯論終結，合議庭諭知11/26宣判。

前（2023）年6月13日，周玉蔻在個人臉書貼文，「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）。」黃國昌提出民刑事訴訟，民事部分，北院判周玉蔻賠償30萬及刪文，她因未上訴而定讞。

廣告 廣告

北檢另依加重誹謗罪起訴周玉蔻，一審認定，「硬上」一詞，是以「硬」作為副詞，指用「強行逼迫」的方式讓別人做特定的事情，如常見俗諺「霸王硬上弓」，有暗指強迫他人發生性關係的意思，依照一般社會通念判斷，「硬上」是指加害人違背被害人意願而猥褻或性交，周玉蔻的言論已貶損黃國昌的名譽，判周玉蔻3月有期徒刑。周玉蔻上訴高院。

高院今天開庭，周玉蔻說，本案讓她很難過，她從戒嚴時期就當記者，對於政治評論都是嚴肅看待。她解釋，那天看到新聞指時任民眾黨主席柯文哲表明想讓黃國昌當法務部長，她認為前立委邱毅曾爆料黃國昌有「師生戀」，她認為，「一個老師這樣很不可思議」，才會用詼諧的手法，用上引號、下引號方式詼諧的講述此事，「這和刑事犯罪有什麼關係？」

她也強調，本案不是什麼大事，一審判決對她不公平，從類似個案也可以發現，很多人罵得比這件嚴重，全部不起訴，而且，想當法務部長就要經得起檢驗。

周玉蔻控訴，「我被司法霸凌，黃國昌跟我求償100萬，民事判賠30萬，也判得很重，民事我就吞了，不上訴直接賠償，是因為不想浪費時間，不過一審判3月，我周玉蔻投降了…」她指，黃國昌評論別人講的話，比她評論黃國昌的嚴重多了，「只有我罵黃國昌有問題？」她還稱，有些有錢人捲入內線交易案或詐領助理費案，都被判緩刑，她卻被判得「特別重」。

合議庭詢問檢辯對量刑的看法，周玉蔻要求改判無罪，檢方希望法院依法審酌，黃國昌委任律師則指，盼法院駁回上訴。合議庭諭知全案辯論終結，定11/26上午10點30分宣判。

更多太報報導

太子集團超囂張 101設博弈頂級招待所「一次租2層」

菱傳媒報導京華城神秘保險箱疑洩密 北檢今傳前社長陳申青作證

【更新】太子集團在台詐騙洗錢45億！陳志親信辜淑雯聲押禁見