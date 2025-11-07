指黃明志想潛逃？藍議員1句遊泳2分鐘被罵爆

▲國民黨籍桃園市議員黃敬平。（圖／翻攝黃敬平臉書）

[NOWnews今日新聞] 台灣網紅謝侑芯於馬來西亞身亡，馬籍歌手黃明志疑涉案，桃園市議員黃敬平日前在時事節目上談及此事，指出黃明志在投案前跑到新山，恐怕是想要偷渡到新加坡，因為兩岸只有850公尺，游泳2分鐘就到，未料，此話一出慘遭馬來西亞網友痛批，更被酸爆：「台灣嘉賓知識水平太低！」

由於黃明志在案發後一度失聯，遭到通緝，直到5日才發文表示已投案，直呼「不會逃」，黃敬平上《57爆新聞》指出，黃明志投案前跑到馬來西亞新山，那邊潛逃滿容易的，由於和新加坡只有一水之隔，柔佛海峽兩岸也就距離850公尺，不到1公里，就算不過橋，游泳2分鐘就能過去，同時邊防也沒有那麼的嚴謹。

廣告 廣告

黃敬平更提到，過往曾有34歲的印尼男子，嘗試用垃圾袋變浮板，游泳偷渡到新加坡成功。

不過，黃敬平一席話出口，吸引大批網友紛紛留言開酸：「根本胡說八道，新加坡很嚴的，要偷渡也是去泰國，怎麼可能去新加坡？又是胡說八道，台灣嘉賓知識水平也太低」，「新加坡海警都有高科技監控，很難游泳偷渡，你所說的是上世紀的事了」、「游泳兩分鐘？你游給我看」、「你們這些台灣媒體人說話太誇張了吧」等。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

英文太差？陳柏惟酸館長尋根竟瞎扯「麥可」同宗 藍營嗆爆！

國民黨找rapper接掌新媒體！他揭1事狠酸：本業是賣保險？

盧秀燕為豬瘟鞠躬道歉！他讚：低谷也是最好的時刻