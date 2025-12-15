指黎智英遭定罪「香港已死」 王丹：北京下個目標台灣

王丹指中國定罪黎智英摧毀香港，下一個目標就是台灣。資料照 陳品佑攝



香港壹傳媒集團創辦人黎智英觸犯國安法案今天裁決，法官裁定他各項罪名成立；法官待黎智英明年1月前提交求情信後，再作判刑。中國民運人士王丹認為，現在已經不是「一國兩制」已死的問題，而是「香港已死」的問題；北京不徹底摧毀原來的香港，是不會罷休的。他說，「這一套邏輯，這樣的發展，下一個目標，就是台灣。」

行政院大陸委員會今日透過新聞稿指出，黎智英在「港版國安法」實施後，被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等罪，關押迄今長達5年，有違司法正義。國際社會及人權團體高度關切案件發展，多次呼籲停止迫害並釋放黎智英。如今其遭定罪，台灣與國際社會均感到極度痛心與失望。

王丹下午在臉書粉專發文說，黎智英三項罪成，並不意外；國安法就是為黎智英等香港抗爭者量身定制的，當然會用上。他說，現在已經不是「一國兩制」已死的問題，而是「香港已死」的問題，並認為，北京不徹底摧毀原來的香港，是不會罷休的。

王丹說，現在可以看出來了，當初收回香港，其實就是為了摧毀香港。收回不是為了統一，否則早就應該收回。收回的原因，就是不再能容忍中國的黑暗之側，有一顆東方之珠在閃光。「這一套邏輯，這樣的發展，下一個目標，就是台灣。」

