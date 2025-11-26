指「北京以2027武統台灣為目標」 賴清德說明國防預算：向侵略妥協只會換得戰禍

台北市 / 武廷融 綜合報導

總統賴清德今(26)日召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算的規劃，預計在未來8年（2026-2033年），投入1兆2500億元的經費，打造「台灣之盾」等防衛作戰體系。賴清德也在致詞中提到，中國正以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，「各位國人同胞，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的，不是武力，而是『放棄』。然而，歷史證明，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役！」

廣告 廣告

總統賴清德向《華盛頓郵報》投書，內文中提到，面對中國武力威脅，台灣將持續提升國防投資，並將於近期提出史無前例的400億美元（約1.25兆新台幣）特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾。賴清德也在今日召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，針對當前國家安全情勢做出說明。

賴清德在致詞中表示，中國對台灣、對印太區域的威脅正在加劇，各類型的軍事侵擾、海上灰色地帶、假訊息認知操作等複合威脅不斷，讓我國在內的區域各方深感不安與困擾。不僅如此，北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣。

賴清德指出，中國正升高法律戰、心理戰、輿論戰，企圖在世界上消滅台灣主權，更藉「反獨促統」及「跨境鎮壓」（Transnational repression），企圖蠶食鯨吞中華民國政府的管轄權，形塑對台灣實質「治理」的假象。並且在台灣內部，中國正加大統戰滲透與分化，混淆國人的國家認同，削弱我們的團結，以強加實踐他們主張的「一國兩制台灣方案」、「『愛國者』治台」目標。

賴清德表示，為因應前所未有的嚴峻情勢，國安團隊已經規劃兩大行動方案，包括《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》以及《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》。

賴清德說，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的，不是武力，而是「放棄」。有一些人在中國的統戰攻勢下，甚至把堅持民主、擁有自由都視為對中國的挑釁，錯以為只要台灣人願意「割捨一些自由」、「犧牲一點主權」，屈辱地接受「民主台灣」變成「中國台灣」就可以換取「和平」。

「然而，歷史證明，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役！」賴清德強調，作為民主國家，或許朝野藍綠各有不同立場，但我們深深期待，在守護中華民國台灣的民主自由，確保國家主權，反對破壞區域和平穩定現狀的前提下：守護「民主台灣」，不讓台灣被武力或其他強制性方式所併吞、淪為「中國台灣」，必須是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任，我們只能團結，也必須團結一致，才能守護我們的國家，守護作為台灣人民的自由。

原始連結







更多華視新聞報導

賴清德投書《華郵》！ 台灣將增1.25兆國防特別預算

總統：中國企圖併吞台灣 2安全行動方案因應

賴清德提1.2兆國防特別預算案 徐巧芯：請問兩岸要面臨戰爭嗎？

