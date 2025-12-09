指「台灣是極權國家」遭炎上、挨批世襲 應佳妤別KP徽章嗆：綠政二代少過？

國民黨台北市議員應曉薇女兒應佳妤。 圖：翻攝應佳妤臉書

國民黨台北市中正萬華區議員應曉薇涉京華城案，女兒應佳妤接棒參選的傳聞不斷，她日前在臉書談論「小紅書」被台灣封鎖一事，批台灣原來是「極權國家」，引發網友批評，也遭不少網友酸「世襲」。應佳妤今（9日）反擊稱，「民進黨的政二代有少過嗎？」她強調一樣都要接受民主選舉的檢驗，而她的影片也被發現在衣服領口別上民眾黨創黨主席柯文哲的「KP」徽章。對此，獲民眾黨提名中正萬華區的議員參選人吳怡萱回應，「樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入民眾黨。」

針對內政部封鎖「小紅書」，應佳妤日前說，在英國留學時以為台灣是民主國家，「沒想到回來後發現原來台灣是一個極權國家」，還稱在台灣上網竟需開VPN，引發不少網友留言洗臉，要她先查查「極權國家」是什麼意思，還有網友酸她「你確定你要參選極權國家的議員嗎？」

應佳妤今透過臉書錄製影片回應，先稱感謝這幾天部分媒體與網軍、側翼鋪天蓋地的對她進行思想審判、人格抹殺，讓她深深地感受到來自民主鐵拳的洗禮，也同時讓她真正體會到媽媽這段時間以來所承受的壓力是多麼巨大。

應佳妤提到，有青鳥、支持執政黨的網友批評「世襲」，她在上一段回覆影片中其實已經說得很清楚，一切都由市民決定。她想要請大家也以同樣的標準檢視，「難道民進黨的政二代有少過嗎？」但一樣要接受民主選舉的檢驗，需要得到多數選民的認可才能勝任，她就不一一列舉，交由社會大眾評價並舉例，關於這點難道不是一個非我族類的雙標嗎？你們難道忘記蔡英文前總統講過，沒有人需要為了他的認同而道歉嗎？

應佳妤強調，自己目前就是一位對於政治有熱忱、有自己思想的年輕人，何德何能讓部分媒體以及網軍側翼如此鋪天蓋地的針對？她當然知道中華民國台灣目前不是極權體制。但是，在民主自由社會的國家，「如此大動作對付一個對政治議題提出不同想法、對執政者表達不同意見的年輕人，難道完全沒有極權動作的成分在嗎？真的能平息問題嗎？」

應佳妤說，自己僅僅是單純表達她的不認同，也透過發文來解釋，但卻被有心人士曲解並操作為她是因為遭炎上而急著澄清，那他們真正的目的是什麼？是誰不希望應佳妤抒發感受？又是誰覺得她是一種威脅，因此想藉由攻擊、摧毀她來達到讓人噤聲的目的呢？請問，以她目前做為一位普通公民的身分，到底何德何能，竟然值得被如此「高規格」對待？

