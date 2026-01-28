指「台灣101、台北101」都沒說錯 陳水扁喊「要跟賈永婕學習」

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

美國攀岩好手Alex Honnold 徒手攀登上台北101，讓全球再次聚焦台灣，行政院長卓榮泰發文寫到「台灣101」，遭批刻意抹去台北市政府的功勞；台北市長蔣萬安也酸「我是台灣市的市長嗎？」對此，任內推動台北101大樓的前總統陳水扁表示「都沒說錯」，喊話應該都要跟台北101董事長賈永婕學習。

陳水扁表示，其實「台北101」也好、「台灣101」也罷，說的都是自己在台北市長任內，台北市政府、中央政府及台北市議會，不分中央地方，沒有藍綠黨派，共同催生的同一棟大樓。認為「『台灣的台北101』簡稱『台灣101』又哪裡錯了？」卓院長也沒有說要改名。台灣駐美代表處叫『台北經濟文化代表處』(TECRO)，蔣市長也不會戲稱他是『台北國的總統』吧！？」台北市長再有三頭六臂，沒有中央政府的大力支持，沒有前交通部長蔡兆陽「跑道不改，航道改」的政策配合，哪來超高建築「台北101」。

陳水扁提到，去年1月8日曾在鏡週刊刊出《台北101的前世今生》，內容提到最懂行銷，也最具危機處理能力的賈永婕，2024年12月23日在立院答覆立委郭國文建議改名的質詢，事後於臉書表示，她認同101是台灣國家的重要資產，不只是台北市的101，是Taiwan全民的101，但在質詢台上針對這樣突襲的政治議題很錯愕，因此脫口而出、辭不達意表示認同名稱Taiwan 101。

陳水扁直呼，台北101、Taipei 101這個名稱是台北人、台灣所有人的共同記憶、世界知名的IP，相信沒有更名的必要，「請原諒賈董上質詢台時，也會腦袋打結，陪講幹話的，堅定支持台北101、榮耀台灣！看來我們都要跟台北101賈董事長學習不是嗎？」

