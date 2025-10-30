指「川習會中國是贏家」 邱毅預告：明年川普訪中恐觸碰台灣議題

美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）會面。（翻攝自X@RapidResponse47）

前立委邱毅今（30日）在臉書發文，針對備受全球矚目的「習川會」發表看法。他指出，這場會談僅歷時1小時40分，比原先預期的3至4小時短得多，顯示雙方在會前已達成初步共識。他更直言，「中國是這次會面的贏家」，並認為「中美共同領導世界的新形勢已經形成」。

稱會談順利 中美已在吉隆坡談妥共識

邱毅指出，習川會雖時間不長，但進展順利，是因為先前在吉隆坡舉行的第五輪代表會談已奠定基礎。他表示，中美雙方在該輪會談中「美方強硬、中方堅持」，最終各自展現優勢，並在多項經貿議題上取得具體交換。

他舉例，中方同意購買美國大豆，但要求芬太尼相關的懲罰性關稅降低；中國暫緩稀土出口管制，美方則須放寬晶片與高科技產品出口限制。此外，邱毅稱，美國將不再啟動301調查或追加報復性關稅，港口附加費也將調降，「不再打壓中國造船產業」。

預告川普明年初訪中 恐觸「最敏感台灣問題」

邱毅提到，明年初川普將回訪北京，屆時可能「碰觸到最敏感的台灣議題」，成為下一輪中美談判焦點。他認為，這次會談只是「確認既有共識」，真正的關鍵將在明年。

批美官員粗魯 讚中方代表「穩中帶勁」

邱毅文中也評論雙方代表的表現，認為美國排除「粗魯的盧特尼克」出席是「正確選擇」，而中方「明智持續重用李成鋼」則是成功關鍵。他並引用李成鋼的說法指出，中美在吉隆坡談判中「已經看出優劣勢分明」。

「中國是贏家」 稱中美共治格局已形成

邱毅在文末強調，「習川會向世界證明，能與美國長臂管轄與無理要脅抗衡的，只有中國」。他認為，中美兩強共領世界的新局勢已經形成，甚至聲稱「連美國人民都意識到，與中國合作則兩利、對抗則兩害」。邱毅的發言引起網路熱議，不少網友質疑其「全面唱和中國立場」，也有支持者認為「說出了地緣現實」。不論立場如何，隨著美中高層互動重啟，外界普遍關注未來中美角力將如何牽動台海情勢。

