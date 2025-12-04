指「有人欲片面改變現狀」 日台交流協會表態挺台

雙方簽署「地區海關合作備忘錄」跟「台日數位貿易協議」，台日友好更深化。第49屆台日經濟貿易會議4日登場，不過近期因為日本首相高市早苗「台灣有事」言論，中日關係緊張，中方對日本經濟施壓。

台日關係協會會長蘇嘉全致詞時表示，中國曾禁止台灣鳳梨進口，當時日本前首相安倍晉三以行動力挺台灣，現在台灣也會用實際行動支持日本。

台灣日本關係協會會長蘇嘉全強調，「我們除了堅定捍衛自由且公平的國際貿易秩序，也會以實際行動支持來自日本的、安全且優質的農漁產品。」

日台交流協會會長隅修三致詞時也意有所指，強調當前國際環境動盪不安，貿易體系面臨日益緊張，甚至有人試圖用武力或威脅手段、單方面改變現狀，強調台日雙方擁有同樣基本價值觀，經貿關係跟人民交流來往密切。

日本台灣交流協會會長隅修三表示，「近期有人想單方面來改變現狀，而在這個情況下，台灣是日本極為重要的夥伴和珍貴的友人。」

隅修三更指出，首相高市早苗跟台灣領袖代表林信義，今（2025）年在韓國APEC會晤的時候，有談到經貿跟防災交流，展現雙方深厚合作關係。

蘇嘉全則認為，高市早苗新內閣上任後，數度展現重視台海和平跟支持自由開放印太區域的基本立場，面對中日僵局，台灣會展現民主夥伴之間的互信跟情誼。